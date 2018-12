L' eccesso di sale aumenta la pressione e la corrosione delle ossa

Blastingnews

(Di martedì 18 dicembre 2018) Un'alimentazione ricca di, molto diffusa nei Paesi occidentali,il rischio di ipertensione e malattie cardiovascolari ovvero disturbi cardiaci legati ad alti livelli di colesterolo e di, oltre i limiti della normalità. Un recente studio australiano, ha scoperto il meccanismo d'azione delinnell'organismo che favorisce l'aumento dell'attivita del sistema immunitario, la maggiore produzione di globuli bianchi, ripercussioni a livelloe aumento dei livelli disanguigna.Ilcorrode i tessutiformando buchi I ricercatori della Baker Heart and Diabetes Institute di Sydney, hanno presentato i risultati dello studio in numerose conferenze nazionali e internazionali, attirando l'attenzione della comunità scientifica su un nuovo meccanismo poco salutare deldietetico, capace di spiegare il motivo per cui una dieta ...