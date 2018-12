In stato di agitazione i lavoratori giudiziari di Ragusa

Non una di meno - a Roma migliaia di donne in piazza : “stato di agitazione permanente contro questo governo” : “Siamo preoccupate e lo diciamo da tempo. Ma non passeranno:contro questo governo proclamiamo lo stato di agitazione permanente”. Tatiana del movimento Non Una di meno non ha dubbi, mentre sono in migliaia a sfilare per il centro di Roma per la manifestazione in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. “Altro che governo del cambiamento: è il governo dell’arretratezza” dice ancora Tatiana. “È ...