meteoweb.eu

: Fibrosi cistica, la malattia modifica il microbiota intestinale dei bambini - lorenza12051965 : Fibrosi cistica, la malattia modifica il microbiota intestinale dei bambini - Orticalab : Fibrosi cistica, “I Cittadini in Movimento” promuovono la raccolta fondi - manu_macc : RT @robi_cocco: È un progetto sperimentale che vuole mettere in collegamento il Reparto Fibrosi Cistica della Clinica De Marchi del Policli… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Esiste un rapporto diretto trae alterazione del: è la proteina “difettosa” della, infatti, a guidare la composizione e il funzionamento delle comunità batteriche dell’intestino deiche ne sono affetti. La scoperta è stata fatta dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e delle Università Sapienza e Federico II che, per la prima volta, hanno disegnato la mappa funzionale deldi pazienti da 1 a 6 anni con, facendo luce sui meccanismi che lo regolano. Lo studio, appena pubblicato sulla rivista scientifica PLOS ONE, apre la strada a nuovi modelli di trattamento per le patologie intestinali associate allae per la prevenzione di alcune gravi complicanze come, ad esempio, i tumori.LAE LE COMPLICANZELaè ...