Cos’è il ‘sovranismo psichico’ e perché può aiutarci a capire la realtà di oggi

(Di martedì 18 dicembre 2018) Studio e lavoro in campo psicologico da oltre trenta anni ma non avevo mai sentito parlare di “sovranismo psichico”. Sono rimasto colpito nel leggere che il rapporto del Censis cita questo modello per descrivere l’atteggiamento mentale degli Italiani in questa fase storica. La descrizione attuata dal Dr. Giuseppe De Rita (segretario del Censis) è “un’espressione psichica con cui tendiamo ad affermare quello che è il modello di sviluppo Italiano. Cioè abbiamo la necessità, di fronte a un mondo sempre più globale, di dire noi sappiamo stare nel mondo globale con un modello che è però tutto nostro”.Se ho ben capito l’idea è che, invece di adattarci e accettare la globalizzazione e le sue regole, cerchiamo come popolo di arrestarla o rallentarla. Per giustificare questo tentativo, che corrisponde all’invocazione “fermate il mondo! Voglio scendere”, come popolo abbiamo ...