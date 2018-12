Viminale | Dopo Strasburgo attenzione alta Mattarella | morte Megalizzi

Viminale - attenzione alta dopo Strasburgo : ANSA, - ROMA, 17 DIC - L'attenzione degli apparati di sicurezza italiani "rimane alta dopo i fatti di Strasburgo". Previsto l'incremento dei servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e negli ...

Viminale : dopo Strasburgo più attenzione : 18.51 L'attenzione degli apparati di sicurezza italiani "resta alta dopo Strasburgo". Previsto l'incremento dei servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Monitorati anche altri luoghi sensibili come monumenti e edifici di culto. E' quanto emerso nella riunione del Comitato nazionale per l'ordine e sicurezza pubblica, svoltasi alla presenza del ministro Salvini, del sottosegretario Molteni, vertici di forze dell'ordine ...

Sicurezza - dal prefiltraggio alle barriere : Viminale studia nuove norme per eventi natalizi dopo attentato di Strasburgo : prefiltraggio, transenne e barriere anti-intrusione, appositi spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza. La circolare è ancora nelle stanze del Dipartimento di pubblica Sicurezza e potrebbe ancora essere ammorbidita, rivista e aggiustata. Ma di certo presto sarà sulle scrivanie di prefetti e questori, portando nuove direttive da seguire in occasione degli appuntamenti programmati in vista delle festività natalizie. Fiere, ...

Scintille Di Maio-Salvini dopo l'incontro al Viminale con le categorie del Sì Tav : Duello a distanza fra i due ministri sui rapporti con le imprese. 'Al Viminale solo parole, quì al Mise i fatti' ha rivendicato Di Maio che domani ha convocato le piccole e medie imprese. 'A ciascuno ...

Ilaria Cucchi - Al Viminale solo dopo le scuse di Matteo Salvini : Ilaria Cucchi invitata da Salvini al viminale, ma lei prima vuole le sue scuse Ilaria Cucchi “Il giorno in cui il Ministro dell’Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio”. Così Ilaria Cucchi, intervistata da Rtl 102.5 ha risposto alla domanda se si recherà al viminale all’indomani dell’udienza del processo che vede cinque carabinieri ...