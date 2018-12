blogo

: Raimondo Vianello e quella proposta per la conduzione di Stranamore - SerieTvserie : Raimondo Vianello e quella proposta per la conduzione di Stranamore - tvblogit : Raimondo Vianello e quella proposta per la conduzione di Stranamore - falcions85 : Raimondo Vianello sarebbe potuto essere il volto di Stranamore. A rivelarlo l'autore Alessandro Ippolito, intervist… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)Difficile separare il marchio didal volto bonario di Alberto Castagna, impossibile dimenticarsi del suo zuccotto, indossato durante i viaggi in esterna a bordo dello storico camper.Eppure l’era Castagna sarebbe potuta non cominciare se soloavesse risposto in maniera affermativa alladi Mediaset, che gli avrebbe volentieri affidato la guida della trasmissione per cuori infranti.per ladipubblicato su TVBlog.it 17 dicembre 2018 03:47.