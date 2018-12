Morte Pulici | Wilson | “Era il calmiere dello spogliatoio della Lazio scudettata”

calcioweb.eu

(Di lunedì 17 dicembre 2018) "Felice era ildi quei due spogliatoi divisi fino a un'ora primapartita e poi molto uniti tanto da riuscire a vincere lo scudetto". Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Anch'io Sport l'ex capitanoPinoricordando Felice, il portieresquadra che vinse lo scudetto nel 1974. "A distanza di 45 anni questo gruppo è rimasto intatto, molto unito, nonostante siamo stati puniti senza tregua da alcuni lutti. Siamo stati vicini a lui fino all'ultimo. Felice era come tanti altri un fratello acquisito" ha sottolineato