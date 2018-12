La prima volta | Cristina Parodi con la voce rotta dall' emozione | non riesce a parlare | il

Qualità della vita 2018 - vince per la prima volta Milano. Cresce (di poco) anche Roma. Ultime Vibo - Foggia e Taranto : È Milano la provincia italiana in cui si vive meglio. A stabilirlo l’annuale classifica sulla “Qualità della vita” stilata dal Sole 24 Ore e arrivata alla sua 29esima edizione. Il capoluogo lombardo festeggia per la prima volta il record, dopo averlo sfiorato per quattro volte, strappando il primato alle province dell’arco alpino. La città si era infatti fermata al secondo posto nel 2003 e 2004 e poi nel 2015 e nel 2016. ...

Il video dei BTS che incontrano per la prima volta Janet Jackson è semplicemente adorabile : Aww The post Il video dei BTS che incontrano per la prima volta Janet Jackson è semplicemente adorabile appeared first on News Mtv Italia.

Qualità della vita : Milano per la prima volta al top. La classifica del Sole 24 ore : È Milano la provincia d'Italia dove si vive meglio. A stabilirlo è la tradizionale classifica redatta dal Sole 24 Ore, giunta quest'anno alla sua 29/ma edizione. Per la prima volta la provincia meneghina si piazza sul gradino più alto del podio, piazzandosi per sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli indicatori del benessere.Al secondo posto c'è Bolzano, in risalita dalla quarta ...

A Roma per la prima volta un’opera di Michelangelo è resa accessibile agli ipovedenti : Da qualche giorno, grazie all'intervento della Soprintendenza Speciale di Roma, è stato realizzato un percorso nella Tomba di Giulio II, all’interno della Basilica di San Pietro in Vincoli. Per la prima volta un’opera monumentale di Michelangelo è resa accessibile ai ciechi e agli ipovedenti nel luogo dove si trova.Continua a leggere

Qualità della vita - Milano per la prima volta al top tra le province d'Italia : Male il Sud, stabile Roma - Fanalino di coda, per la quarta volta in 29 edizioni, c'è Vibo Valentia, preceduta da numerose province del Sud Italia. Resta stabile la Qualità della vita nella Capitale. ...

Qualità della vita : Milano per la prima volta al top - Vibo Valentia fanalino di coda : La 29ª edizione della Qualità della vita premia Milano un risultato inedito nell’indagine annuale del Sole 24 Ore. Il capoluogo meneghino si piazza ben sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli indicatori del benessere e conquista così lo scettro di provincia più vivibile d’Italia, dopo averlo sfiorato per quattro volte, fermandosi al secondo posto nel 2003 e 2004 e poi nel 2015 e nel 2016. Come ogni ...

Qualità della vita 2018 - Milano vince per la prima volta : È medaglia di bronzo, infine, per spesa al botteghino in spettacoli. Le altre province più «vivibili» Il capoluogo lombardo trascina con sé le altre le province della regione, tutte in miglioramento, ...

Qualità della vita 2018 - Milano vince per la prima volta : È Milano la vincitrice dell’indagine 2018 sulla vivibilità delle province italiane, giunta alla 29° edizione. Il capoluogo lombardo festeggia il suo primato, inedito nell’indagine annuale del Sole 24 Ore, piazzandosi ben sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli indicatori del benessere. E conquista lo scettro di provincia più vivibile d’Italia, dopo averlo sfiorato per quattro volte. ...

IL BALLO DELLE DEBUTTANTI. Le 4 Nazionali di calcio femminile per la prima volta ai Mondiali : Sabato 7 dicembre si sono svolti i sorteggi dei raggruppamenti dei Mondiali di calcio femminile 2019, in programma dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Le 24 squadre partecipanti sono state suddivise in 6 gironi da 4. Tra queste 24 c’è anche l’Italia, che è riuscita a qualificarsi a vent’anni di distanza dall’ultima volta.Ma oltre alle azzurre e ad altre Nazionali già avvezze alla Coppa del Mondo, ce ne sono 4 che ...

Straordinaria scoperta scientifica in Sicilia - documentato per la prima volta un tumore raro in antichità : “cancro malattia antichissima - non è prodotto della modernità” : Un grande passo avanti nella conoscenza di alcune malattie del passato e della loro evoluzione. L’importante scoperta scientifica si deve all’Università di Catania in collaborazione con la Flinders University (Australia) e con il contributo della Casa di cura Santa Lucia di Siracusa. Per la prima volta in paleopatologia è stato scoperto e descritto un osteoma osteoide (diverso dall’osteoma “classico”), del seno frontale. Ovvero un tumore benigno ...

Attacco cardiaco di fronte alla Venere di Botticelli : “Non è la prima volta - forse è la sindrome di Stendhal” : “Non rientra nelle mie competenze effettuare diagnosi mediche; certo è però che in questi ultimi anni abbiamo avuto svariati casi di malore di fronte ad alcuni dei ‘pesi massimi’ della nostra galleria: non solo nella sala del Botticelli, ma anche di fronte alla Medusa del Caravaggio“. E’ quanto dichiarato dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, in merito al visitatore colto da malore, a causa di un ...

I disegni di Le Corbusier per la prima volta in Italia : Per la prima volta in Italia è possibile ammirare gli straordinari disegni di Le Corbusier già nella collezione Nivola, grazie a un progetto della Fondazione di Sardegna e della Fondazione Nivola nell'ambito della rassegna "AR/S - Arte condivisa in Sardegna".Da un corpus di oltre 300 opere, ne sono state selezionate 64, riunendo per la prima volta i segmenti della raccolta oggi divisa tra Europa e America. "Questi disegni - spiega ...

Chiara Ferragni ai fornelli. Fedez : “Cosa si prova a tenere una pentola in mano per la prima volta amore?” Guarda il VIDEO : Imbattibile in cabina armadio, Chiara Ferragni ha qualche difficoltà quando si aggira in cucina. E così ecco consumarsi un’esilarante siparietto notturno a casa Ferragnez. “Sta accadendo qualcosa di incredibile qui. La Ferragni sta cucinando. Cosa si... L'articolo Chiara Ferragni ai fornelli. Fedez: “Cosa si prova a tenere una pentola in mano per la prima volta amore?” Guarda il VIDEO proviene da Gossip, ...

Inter - prima volta per Marotta ad Appiano Gentile : cena con la squadra e con tutta la dirigenza : Dopo essere stato nominato Amministratore Delegato con gestione dell'area sportiva nerazzurra, Giuseppe Marotta ha cominciato ufficialmente la sua nuova avventura all'Inter. Per l'ex Ad della Juventus,...