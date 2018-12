Imputazione coatta per il broker che comprò azioni delle Popolari per Carlo De Benedetti

huffingtonpost

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Non sarà archiviata l'indagine per "ostacolo all'eserciziofunzioniautorità pubbliche di vigilanza (la Consob, ndr)" a carico di Gianluca Bolengo, ildi Intermonte Sim spa a cui al telefono, il 16 gennaio 2015,Dedisse che il decreto sulle banchesarebbe passato per averlo saputo da Matteo Renzi e che investì per conto dello stesso imprenditore 5 milioni in. La riforma fu approvata quattro giorni dopo e De, con quella operazione, guadagnò circa 600 mila euro.Il gip Gaspare Sturzo, in un provvedimento di 63 pagine, ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Stefano Pesci cui ha ordinato di formulare l'. La procura si era espressa per l'archiviazione del procedimento ritenendo che non vi fosse la prova che Defosse venuto in possesso, nei ...