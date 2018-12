“Da morto…” Corinaldo | insulti choc ai morti in discoteca Vergogna totale

caffeinamagazine

: @curorenzi @franco67176598 @01976Debora Niente galera. Quando non ci sono soldi si fanno tagli anche sulle casse da… - AlessandroV1953 : @curorenzi @franco67176598 @01976Debora Niente galera. Quando non ci sono soldi si fanno tagli anche sulle casse da… - Gazzettino : Corinaldo, sui social insulti e sfottò alle vittime: «Quando diventi un influencer da morto» - davidedesario : RT @leggoit: Strage di #Corinaldo, insulti choc e prese in giro ai morti sui social: «Quando diventi un influencer da morto» -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Di imbecilli ne è pieno il mondo. E quello che succedeva con loro, in una situazione drammatica, prima dell’avvento dei social, rimaneva lì, nel raggio di qualche chilometro da casa loro. Ora è tristemente diverso: chi fa bel black humor su una vicenda come quella di, rimbalza sui social in maniera forsennata. Chi da una parte critica aspramente e chi dall’altra si fa una bella risata. In ogni caso il problema è il tweet, lo screenshot o la condivisione, diventa virale. Stavolta il teatro dello scontro è Instagram, dove account dai nomi più o meno reali hanno iniziato ad approfittare dei profili di alcune delle vittime del concerto di Sfera Ebbasta per un minuto di stupida celebrità.A quasi dieci giorni dalla tragedia di, ancora si naviga in un fiume di commenti sessisti, squallidi riferimenti alla morte dei giovani, bestemmie e parolacce. Codardi digitali che ...