Abusi edilizi | con un dossier papà Di Maio sfida il Comune

Brindisi - masseria sequestrata per presunto Abusivismo edilizio : un resort al suo posto : E' ancora alle fasi iniziali un'indagine della Guardia costiera di Brindisi, su una masseria situata a Torre Guaceto, a nord del comune capoluogo, in direzione di Bari, precisamente nel territorio di Carovigno. Secondo quanto si apprende da Repubblica, che ha riportato la notizia, i militari stanno indagando su presunti abusi edilizi commessi all'interno dell'area dell'immobile. Le indagini della Capitaneria di porto, che hanno previsto anche ...

Di Maio scioglie l'impresa di famiglia e nomina il fratello liquidatore. Abusi edilizi : il Comune dà il via alla demolizione : Il vicepremier Luigi Di Maio, a quanto si apprende da fonti M5S, ha sciolto l'azienda di famiglia Ardima srl nominando il fratello Giuseppe liquidatore. Di Maio già ieri sera aveva annunciato che ...

Di Maio - Abusi edilizi : Comune dà il via alla demolizione Foto Salvini : basta attacchi a Luigi : Il Comune invia al padre e alla zia del vicepremier gli atti che preludono all’ordinanza di abbattimento dei manufatti non autorizzati

Abusi edilizi sul terreno dei Di Maio - il Comune dà il via alla demolizione Foto : Il Comune invia al padre e alla zia del vicepremier gli atti che preludono all’ordinanza di abbattimento dei manufatti non autorizzati

Giro di vite a Vittoria contro l'Abusivismo edilizio : Abbandono di rifiuti provenienti da cantieri edili e abusivismo edilizio a Vittoria. Denunce sono state fatte dalla Polizia Municipale in città

Papà di Maio - la Procura indaga per Abusi edilizi e violazioni in materia ambientale : abusi edilizi e violazioni in materia ambientale sono le due ipotesi di reato nell'inchiesta su Antonio Di Maio, il padre del vicepremier Luigi. Sono contenute nel fascicolo aperto dalla Procura di Nola dopo la relazione spedita questa mattina in busta sigillata dai vigili urbani del comune di Mariglianella, alle porte di Napoli. Giovedì pomeriggio la polizia locale ha sequestrato aree del terreno di ...

Di Maio - vigili a caccia di Abusi edilizi nei terreni del papà nel Napoletano : Inviato a Mariglianella Non c'era nessuno. Chiuso il cancello, chiusa la struttura in lamiera e mattoni dove sono tenuti alcuni attrezzi edili, chiuso il deposito, non accessibile il campetto di...

Roma - nel solo VII municipio accertati altri trenta Abusi edilizi dei Casamonica. Ma sono finiti i fondi per gli abbattimenti : Un “duro colpo” o una “goccia nel mare”? Questione di prospettive. Perché se la definizione di “giornata storica”, coniata da Virginia Raggi per il blitz alle villette della famiglia Casamonica al Quadraro, ha ragione di essere in relazione agli oltre 2 decenni di ordinanze di demolizione mai andate a segno, si può dire che l’impero del clan sinti capitolino è stato solo intaccato. A tutt’oggi, infatti, ci sono circa 30 abusi edilizi accertati a ...

Sindaci ed Abusivismo edilizio - incontro a Palermo : A Palermo si è parlato della necessità di demolire le opere abusive e dei problemi che i Sindaci devono affrontare per imporre le demolizioni

Abusi edilizi : controlli nel Fasanese : FASANO - Proseguono i controlli della Polizia municipale Fasanese in materia di urbanistica e di edilizia. Non passa mese, infatti, che gli agenti componenti lo speciale nucleo di Polizia edilizia ...

Abusi edilizi - comuni non demoliscono : in 14 anni eseguito solo 19% delle ordinanze “Sindaci inerti per evitare di perdere voti” : Nel solo 2017 secondo il Cresme in Italia ci sono stati oltre 17mila nuovi Abusi edilizi, più di tutte le demolizioni di immobili fuorilegge eseguite negli ultimi 15 anni, pari a circa 14mila. “Abbattere una casa è – ancora oggi – politicamente e socialmente impopolare. Se poi la legge non mi persegue, posso permettermi di non fare nulla e lasciare le cose come sono”, sintetizza un recente rapporto di Legambiente. Sul ...

La piaga dell’Abusivismo edilizio in Sicilia : La lotta all'abusivismo edilizio in Sicilia non sembra affatto una priorità e tra mancate demolizioni e favoritismi il fenomeno appare socialmente accettato al grido "lo fanno tutti, tutti intorno a me sono abusivi" - come dichiarato dallo stesso proprietario della villetta di Casteldaccia a Repubblica -, una scusante che dovrebbe esimere il cittadino dal rispetto di una legge solo perché quella legge sul territorio la rispettano in ...

La mappa dell'Abusivismo edilizio in Italia : Non solo si costruiscono case in maniera illegale, ma le ordinanze di demolizione non vengono eseguite, in attesa di condono,

Una legge ogni 25 giorni : così crescono gli Abusi edilizi : Due numeretti bastano e avanzano per entrare nel labirinto normativo. "Le leggi in materia di edilizia - spiega l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, uno dei massimi esperti del settore - sono cambiate 133 volte dal 2009, in pratica c'è una novità ogni 25 giorni, o giù di lì. E per quanto riguarda i privati le modifiche apportate nello stesso periodo sono 78 e toccano un ventaglio di permessi, da quelli energetici a quelli fiscali". Dunque, ...