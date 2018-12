Salvini | curva Milan tra le più belle

Salvini alla festa degli ultrà del MIlan per i 50 anni della curva sud : MIlan O - 'Ringrazio i tifosi della curva del MIlan perché sono una delle realtà più belle del calcio europeo'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini , arrivando all'Arena Civica di MIlan o ...

Da Togliatti a Salvini - quando il politico va in curva (e insulta Higuain) : RUTELLIANDREOTTIBERLUSCONIMARONIAPPENDINOD'ALEMABOSCHIVELTRONITogliattiRENZIMELONISalviniCASINIQuestione di fede. Politica, calcistica. La prima è variabile, la seconda resta per tutta la vita, perché visto che si parla di cose serie gli equilibrismi qui non sono concessi. Politici che tifano, il Parlamento che diventa la curva Sud. Cronaca di queste ore: capita che un Ministro degli Interni (Matteo Salvini) entri a gamba tesa su un centravanti ...