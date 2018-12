Salto in alto | record mondiale di Tamberi | ma c' è il trucco

Calciomercato Cagliari - scelto il sostituto di Castro : l’asSalto nei prossimi giorni : L’infortunio di Castro ha privato il Cagliari di un jolly a centrocampo in grado di garantire imprevedibilità alla squadra rossoblu. Nelle ultime partite prima della rottura del crociato dell’argentino, Maran aveva trovato la quadra con un 4-3-2-1 in cui il suo pupillo si disimpegnava nelle due fasi rappresentando l’uomo in più. Adesso il suo infortunio impone ai sardi di reperire un sostituto, che sarebbe già stato ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Engelberg 2018 : Karl Geiger suona la prima battendo Zyla e Huber - Insam fuori nella prima serie : Lungo tutto il 2018 alla Coppa del Mondo di Salto con gli sci è mancato un successo di un atleta tedesco. La maledizione è finita pochi minuti fa a Engelberg, in Svizzera, con il primo successo individuale in carriera di Karl Geiger: il venticinquenne che risiede a Oberstdorf ha trovato un Salto eccezionale nella seconda serie per precedere il polacco Piotr Zyla e l’austriaco Daniel Huber. Tutti i saltatori hanno effettuato la loro ...

La Juventus a gennaio potrebbe dare l'asSalto a Pogba e Isco (RUMORS) : La Juventus vanta un organico di lusso, tanto che coloro i quali sono considerati seconde linee giocherebbero da titolari in molti top club italiani ed europei. Massimiliano Allegri in qualche occasione si trova in imbarazzo nel dover accontentare tutti i suoi uomini. La dirigenza della Continassa, però rimane sempre vigile sul mercato perchè non vuole farsi sfuggire le occasioni ghiotte che si stanno presentando già adesso. Solitamente la ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 15 dicembre : Lollobrigida e Ochner all’asSalto del podio! Ci provano anche i Fischnaller : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 15 dicembre). Si preannuncia una giornata davvero campale tra neve e ghiaccio, l’Italia cala gli assi per sognare in grande. Federico Pellegrino sogna in grande nella sprint di Davos (una delle piste da lui più amate dove ha già vinto due volte), Dorothea Wierer scatterà per prima nell’inseguimento di Hochfilzen dopo aver trionfato nella sprint e sogna una ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018 : Althaus vince ancora e va in fuga nella generale. 13ma Lara Malsiner : Katharina Althaus si impone sul trampolino HS90 di Premanon e conquista la seconda vittoria consecutiva in stagione allungando in classifica generale sulle dirette inseguitrici. La tedesca ha fatto la differenza nella seconda serie con un Salto mostruoso da 94.5 metri che le ha permesso di scavalcare Sara Takanashi (leader dopo la prima manche con quattro lunghezze di margine su Althaus) in vetta alla graduatoria e di distanziarla di quasi dieci ...

Salto con gli sci - Insam in finale dell'HS140 a Engelberg : l'azzurro quarantaquattresimo nelle qualificazioni : Insam centra la finale dell'HS140 ad Engelberg con il 44esimo punteggio. Il migliore è ancora Ryoyu Kobayashi Alex Insam centra la finale dell'HS140 ad Engelberg. La Coppa del mondo di Salto con gli ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Engelberg 2018 : Alex Insam qualificato - Ryoyu Kobayashi ancora al top : Si sono disputate poco fa le qualificazioni sul Gross-Titlis-Schanze di Engelberg (HS140), in Svizzera, che vanno ad aprire tre giorni che potranno dare molte indicazioni sulla Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. Al comando, sotto la neve elvetica, c’è ancora una volta Ryoyu Kobayashi, che andrà a caccia del quarto successo in questa stagione partendo dal punteggio di 134.4 pur con un Salto non perfetto, benché lungo 137 metri, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018 : Katarina Althaus prima nelle qualificazioni - Malsiner e Rungalddier superano il taglio : Comincia con le qualificazioni dal trampolino HS90 di Premanon, in Francia, il weekend della Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile. La serie di salti ha visto impegnate 59 atlete, anche se ne erano previste 61: la svedese Frida Westman non ha saltato, mentre la ceca Stepanka Ptackova è stata squalificata per un problema con i vestiti. A chiudere al primo posto questa sessione di qualificazioni è Katharina Althaus: la tedesca, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : Federico Pellegrino all’asSalto della vittoria su una pista che ama : Pellegrino contro Klaebo, atto secondo: domani a Davos, in Svizzera, va in scena la sprint in tecnica libera che opporrà i due grandi di questa specialità, l’azzurro e il norvegese. Il valdostano vanta ottimi precedenti sulla pista elvetica, ma il norvegese al primo tentativo lo scorso anno staccò il miglior tempo in qualifica e vinse la finale. L’azzurro invece, si dovette accontentare del terzo tempo in qualifica, salendo poi alla ...

X-Factor - dal Salto di Fedez al trionfo di Anastasio : tutto quello che dovete vedere della finale della dodicesima edizione : Il rapper campano Anastasio ha vinto la dodicesima edizione di X Factor Italia(andato in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno) dominando la finale a quattro al palco del Mediolanum Forum. Battuti Naomi, Luna e i Bowland. Super ospiti Muse, Marco Mengoni, Thegiornalisti e Ghali. Le squadre dei 4 giudici si erano presentate con un concorrente a testa Immagini concesse da Sky L'articolo X-Factor, dal salto di Fedez al trionfo di Anastasio: ...

Salto con gli sci - le gare di Coppa del Mondo di Titisee-Neustadt verranno recuperate a febbraio in Germania : Sono state trovate le date per recuperare le due gare maschili di Coppa del Mondo di Salto con gli sci che, lo scorso weekend, non si sono disputate a Titisee-Neustadt a causa delle condizioni particolarmente piovose e comunque troppo calde della località tedesca per poter saltare. Il primo recupero si terrà a Oberstdorf, il 1° febbraio 2019, e sarà una gara di volo con gli sci che andrà ad aggiungersi a quelle già previste nei due giorni ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Engelberg 2018-2019 : Ryoyu Kobayashi contro il resto del mondo anche in Svizzera per andarsene via in classifica generale - Insam a caccia della zona punti : Torna la Coppa del mondo di Salto con gli sci maschile, che farà tappa da domani a domenica 16 dicembre sul trampolino HS140 di Engelberg, in Svizzera. Il programma del weekend prevede lo svolgimento di due gare individuali, in cui il dominatore indiscusso di inizio stagione Ryoyu Kobayashi cercherà di imporre ancora una volta il suo dominio per allungare in classifica generale di Coppa. Il nipponico classe ’96 ha già accumulato più di 130 ...