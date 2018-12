Reddito | finestre e requisiti | ​ecco come cambia quota 100

ilgiornale

(Di domenica 16 dicembre 2018)100già volto. Il provvedimento fortemente voluto dal governo (sponda leghista) di fatto subirà alcune variazioni rispetto alle promesse fatte in campagna elettorale. Il braccio di ferro con l'Europa ha messo nel mirino proprio la riforma del sistema previdenziale e Juncker e Moscovici hanno chiesto aggiustamenti sulla spesa destinata sul fronte peensioni sia per il 2019 che per i prossimi anni. Per l'anno che sta per entrare verranno detsinati a100 circa 4,7 miliardi, ma per il 2020 e per il 2021 serviranno ben 8 miliardi all'anno. E viste le tanti voci che in questi giorni si rincorrono va fatta un po' di chiarezza. Nel 2019 andrà via chi ha 62 anni e 38 di contributi.Una soglia nettamente più bassa dal punto di vista anagrafico rispetto ai 67 anni previsti dall'adeguamento che scatterà da gennaio. Per ridurre i costi di100 verranno messi dei paletti sulle ...