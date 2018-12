Ponte Morandi / Domani l’incidente probatorio. Dalla Svizzera: mancava la guaina protettiva

ilnapolista

(Di domenica 16 dicembre 2018) È prevista per domattina alle 9,30, nell’aula bunker del tribunale di Genova, la seconda udienza deliniziato lo scorso 23 settembre.La relazione dei consulenti del gip I consulenti del gip Angela Nutini (Giampaolo Rosati, Massimo Losa e Bernhard Elsener) avrebbero dovuto discuterela loro relazione sui resti del viadotto Polcevera, che doveva essere presentata già lo scorso 5 dicembre, in modo da fissare le prove utilizzabili poi nel processo che si terrà al termine delle indagini preliminari, ma i ritardi delle analisi svizzere e la loro incompletezza conseguente, che non ha permesso di analizzare neppure tutti i fili del reperto 132, cosa che invece era stata richiesta dai consulenti delle parti, hanno costretto i periti a rimandare il loro rapporto conclusivo.La proroga del gip Tutto questo ha spinto il gip a disporre la proroga delle operazioni ...