DAL 22 DICEMBRE - NELLA CITTà DEI SASSI

Un posto al sole - anticipazioni DAL 17 al 21 dicembre : Diego cade nell'insicurezza : Lunedì 17 dicembre avrà inizio una nuova settimana con Un posto al sole, piena di sorprese per i milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere il destino di Vera. Si tratta però solo di una delle molteplici tematiche affrontate dalle prossime puntate. Il padre della ragazza si è infatti dichiarato colpevole dell'omicidio della sorella sebbene sia da provare questa versione raccontata dal Viscardi. L'uomo non sopporta che la figlia ...

Supernatural 12 su Rai 4 DAL 26 dicembre : gli episodi in chiaro : Supernatural 12 SU RAI 4. La serie tv sulle avventure dei fratelli Winchester approda per la prima volta in chiaro su Rai 4. SCOPRI TUTTO SU #Supernatural Supernatural 12 su Rai 4 dal 26 dicembre: gli episodi in chiaro La dodicesima stagione di Supernatural va in onda da mercoledì 26 dicembre 2018 ogni giorno alle ore 19:00 con due episodi alla volta. La rete non ha quindi concesso alla serie tv targata The CW la prima serata, ma ...

Oroscopo settimana DAL 17 al 23 dicembre : ripresa in amore per Cancro e soldi ok per Leone : L’Oroscopo della settimana dal 17 al 23 dicembre riserva momenti importanti per molti segni, per altri liti con il partner e qualche stress pre-festivo ma tutto sommato sarà una settimana positiva e in pieno clima natalizio. Vediamo cosa hanno in serbo le stelle per tutti i segni partendo dai più fortunati sul lavoro, amore e salute. Bene i sentimenti per Toro e Bilancia, ottima forma fisica per Vergine e Gemelli. Sarà un avvio positivo anche ...

Beautiful : anticipazioni puntate italiane DAL 17 al 22 dicembre 2018 : anticipazioni Beautiful: puntate da lunedì 17 dicembre a sabato 22 dicembre: chi ha sparato a Bill Spencer? Chi ha sparato a Bill Spencer? A Beautiful si continua ad indagare su questo mistero. Tanti i sospettati: da Ridge a Wyatt, passando per Quinn, Sheila, Pam. Jarrett, Justin, fino ad arrivare a Sally e Liam. Alla fine […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 17 al 22 dicembre 2018 proviene da Gossip e Tv.

Scherma - la Nazionale azzurra di sciabola maschile e femminile in ritiro collegiale a Palermo DAL 17 al 21 dicembre : Il Commissario tecnico della sciabola azzurra, Giovanni Sirovich, ha convocato venti atleti per un allenamento che avrà una duplice valenza Sarà l’istituto Gonzaga di Palermo ad ospitare da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre il ritiro collegiale della Nazionale italiana di sciabola maschile e femminile. Il Commissario tecnico della sciabola azzurra, Giovanni Sirovich, ha convocato venti atleti per un allenamento che avrà una duplice ...

Anticipazioni Beautiful DAL 17 al 22 dicembre : Bill si sveglia e fa arrestare Ridge : Intrighi e nuovi colpi di scena caratterizzano le nuove Anticipazioni settimanali di Beautiful, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 dalle 13.40. Le trame di cui parleremo di seguito si riferiranno agli episodi che andranno in onda in Italia dal 17 dicembre al 22. Tutte le vicende di questa settimana si concentreranno sulle indagini del detective Sanchez, l'arresto di Ridge e il triangolo amoroso formato da Steffy Forrester, Liam Spencer e ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore DAL 17 al 21 dicembre : Vittorio torna da Andreina : Sono state da poco rese note le nuove Anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle signore. Nello specifico le trame si riferiscono agli episodi che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 17 dicembre a venerdì 21, tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.20. Questa settimana ai grandi magazzini più famosi della televisione italiana ferveranno i preparati per il prossimo Natale e tutti i personaggi della soap saranno occupati a ...

Oroscopo settimanale DAL 31 dicembre al 6 gennaio : tristezza per i Pesci - Acquario confuso : Cosa riserveranno gli Astri ai 12 segni zodiacali? Quali sensazioni proveranno in questi sette giorni che abbracciano anche il nuovo anno? Le previsioni mirano a scoprire le carte in gioco. Ariete: Inizio settimana un po’ caotico e confuso che vedrà rischiarire umore e sentimenti dal pomeriggio di venerdì. Sarà bene mantenere i nervi saldi in famiglia e non farsi prendere dallo sconforto se gli eventi non gli daranno manforte. Viaggio romantico ...

