Ucciso nel sonno a Palermo | arrestati la moglie e due figli

Triplice omicidio nel castello : il conte Tono Goess ha Ucciso con un fucile a pallettoni il padre - il fratello e la matrigna : Sembra la trama di un romanzo giallo ma è il macabro racconto di quanto accaduto a Statten, a 30 chilometri da Vienna. Un Triplice omicidio che coinvolge la nobiltà austriaca: il conte Tono Goess, 54 anni, dopo una delle tante liti in famiglia, ha infatti sparato con un fucile a pallettoni uccidendo il padre Ullrich Goess-Enzenberg, 92 anni, il fratello Ernst, 52 anni e la matrigna, la contessa Margherita Cassis Faraone. La donna, 87 anni, era ...

Palermo - uomo Ucciso nel sonno. La moglie chiama il 118 : “L’ho colpito con diverse coltellate. Venite - c’è mio figlio” : “Venite subito… ho colpito con diverse coltellate mio marito mentre dormiva, accanto a me c’è mio figlio, è tutto insanguinato…”. Così Salvatrice Spataro, 45 anni, ha raccontato al 118 di aver ucciso suo marito, Pietro Ferrara, nella loro casa in via Falsomiele a Palermo. I medici arrivati sul posto infatti non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. La coppia aveva quattro figli: i più ...

Gianfranco Pescosolido - italiano rapinato e Ucciso in Costa Rica/ Accoltellato mentre passeggiava nel parco : Gianfranco Pescosolido, italiano ucciso in Costa Rica: ritrovato senza vita in un parco della Capitale, Accoltellato da alcuni sconosciuti.

Saleem - il giornalista pakistano torturato e Ucciso nel 2011 per le sue inchieste : “Su questa vicenda è calato il silenzio” : Syed Saleem Shahzad è stato rapito il 29 maggio 2011, torturato e ucciso in Pakistan. giornalista collaboratore di Adnkronos, due giorni prima del suo sequestro aveva pubblicato un articolo su un attacco terroristico contro una base della Marina pakistana: stava svolgendo delle inchieste sulle infiltrazioni jihadiste nell’esercito e i possibili legami tra ufficiali della Marina e al-Qaeda. Il suo corpo senza vita e con evidenti segni di torture, ...

Uomo di 44 anni Ucciso a coltellate in strada nel Crotonese : Un Uomo di 44 anni, Pasquale Carruccio , è stato ucciso a Cirò Marina , nel Crotonese: sarebbe stato raggiunto da alcune coltellate in varie parti del corpo. Carruccio è stato trovato mentre era ...

Lite al bar nel Veneziano - pensionato di 79 anni Ucciso a calci e pugni da un altro cliente di 58 : Prima la violenta Lite, a suon di pugni e calci, poi la richiesta d’aiuto al 112 e il cuore dell’uomo, un 79enne, che smette di battere. La vittima è Armando Silvano Forza, pensionato ex metalmeccanico, protagonista nella serata di sabato di un corpo a corpo con un 58enne anche lui residente nel Veneziano. La Lite all’esterno del Bar Trattoria Al P...

Alessandro non risponde più al telefono - trovato morto nel suo letto : “Ucciso da grave malattia” : Alessandro Fiore, operaio della Metalinox di Fiumicello, da tempo stava combattendo contro una grave malattia. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta del suo appartamento a Cervignano. Purtroppo non c'era già più nulla da fare.L’hanno trovato senza vita nella sua abitazione di via Turoldo, a Cervignano, in provincia di Udine, dove abitava da solo. Alessandro Fiore, 39 anni, è stato uccisa, con tutta probabilità, dalla grave ...

Napoli violenta - l'ucraino Ucciso nella notte per fermare una rissa tra sconosciuti : Una coltellata gli ha reciso la giugulare, un?altra lo ha colpito al cuore, la terza alla mano, mentre cercava disperatamente di difendersi dalla furia del suo assalitore. È...

Fredy Pacini - l'autopsia sul ladro Ucciso mostra un proiettile nella gamba : l'autopsia su Vitalie Tonjoc, il 29enne moldavo ucciso mentre tentava di rubare in una ditta a Monte San Savino da Fredy Pacini, è ancora in corso ma secondo quanto già emerge la Tac ha rilevato la presenza di un proiettile in una gamba. I medici legali hanno ricostruito con la Tac le traiettorie dei due colpi che hanno raggiunto il 29enne. Uno è all'arto inferiore, l'altro di lato. L'esame autoptico prosegue con gli altri ...

Ladro Ucciso da imprenditore : non tutto quadra nella ricostruzione : Si aspetta l'esito dell'autopsia che sarà eseguita oggi. E, sempre oggi sarà interrogato dal pm il gommista, che con il suo gesto ha riaperto il dibattito sulla legittima difesa -

Ladro Ucciso da imprenditore : non tutto quadra nella ricostruzione. Domani il gommista dal pm : Si aspetta l'esito dell'autopsia che arriverà Domani. Sempre Domani sarà interrogato Fredy Pacini, che con il suo gesto ha riaperto il dibattito sulla legittima difesa -

Il moldavo Ucciso dal gommista era entrato nell'Ue due mesi fa : Nessuno, infatti, si è ancora fatto vivo dopo il grave fatto di cronaca: né un familiare né un conoscente. Nel portafoglio il moldavo aveva il passaporto e 250 euro. Potrebbe rivelare dettagli ...

Lupo Ucciso e decapitato nel Torinese : taglia di 7000 euro per trovare il colpevole : La Lav ha promesso settemila euro a chi fornirà informazioni precise su chi ha ucciso e decapitato un Lupo, appendendo poi la testa a un cartello stradale, tra Lanzo e Germagnano, nel Torinese. L’associazione animalista: “Si tratta di un atto aberrante, di una crudeltà inaudita che non può essere tollerato”.Continua a leggere

Arezzo - l'uomo che ha Ucciso un ladro denunciò in tv : 'Io prigioniero nella mia azienda' : "Per me è un incubo infinito. Non smetto mai di lavorare e non faccio più ferie": la sua vita da recluso, Fredy Pacini l'aveva raccontata ai giornali e in tv lo scorso marzo dopo l'ultimo assalto subito. L'imprenditore toscano di 59 anni, oggi nel ciclone mediatico per aver sparato e ucciso un ladro che si era introdotto nella sua azienda, la Pacini Gomme che si trova a Monte San Savino, provincia di Arezzo, era già diventato un 'caso' per un ...