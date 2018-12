Scherma | la Nazionale azzurra di sciabola maschile e femminile in ritiro collegiale a

sportfair

: TREVISO 1° PROVA NAZIONALE G.P.G. Successo nella prima giornata di gara per il Club Scherma Ancona con la vittoria… - SchermaMarche : TREVISO 1° PROVA NAZIONALE G.P.G. Successo nella prima giornata di gara per il Club Scherma Ancona con la vittoria… - scherma_sp : Prima prova Nazionale GPG under 14 - Leonardo finisce la prova tra nei primi 64 ???? @ Treviso, Italy - usatoscherma : RT @SSLazioOrg: Prima prova nazionale Under 14 a Lucca: una bella Lazio Scherma -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Il Commissario tecnico della, Giovanni Sirovich, ha convocato venti atleti per un allenamento che avrà una duplice valenza Sarà l’istituto Gonzaga di Palermo ad ospitare da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre ildellaitaliana di. Il Commissario tecnico della, Giovanni Sirovich, ha convocato venti atleti per un allenamento che avrà una duplice valenza.Dal punto di vista della preparazione tecnica ed atletica, rappresenta l’ultimodel 2018 che giunge prima della sosta per le festività natalizie e quindi di riprendere le attività a gennaio che avranno come obiettivo la ripresa della stagione di Coppa del Mondo e, poi, da aprile, l’avvio della fase di qualificazione olimpica. Altra valenza dell’allenamento in terra palermitana, sarà quella di rappresentare il ...