Salva la tua lingua | Fvg protagonista a Roma

Il vice sindaco di Messina - ing. Salvatore Mondello - ha effettuato un sopralluogo : Si è tenuto stamani un sopralluogo nel plesso scolastico di Villa Lina, alla presenza : 'del vice sindaco Salvatore Mondello, del presidente della Quinta Circoscrizione Ivan Cutè con una delegazione ...

Mediaset - il calo degli ascolti segna la crisi di Canale 5 in prima serata : per Salvare la situazione spunta l’ipotesi Uomini e Donne : Il ritorno di Chi vuol essere milionario? in prime time su Canale 5, a febbraio lo sbarco in prima serata di Uomini e Donne, l’ipotesi promozione (rimozione?) per Domenica Live: la rete ammiraglia del Biscione prova a superare il momento di crisi che vive da qualche mese affidandosi a titoli di punta del daytime. Con una nota a margine: l’attesa di risultati positivi risparmiando e non poco sui costi. Il quiz condotto da Gerry ...

Avevo il cancro! Si fa tatuare sulla schiena il volto del medico che gli ha Salvato la vita : Un uomo di 42 anni, affetto da un cancro al colon e operato d'urgenza, ha deciso di manifestare tutta la propria riconoscenza, facendosi tatuare sulla schiena, in segno di gratitudine, il volto del medico che con grande tempestività gli aveva salvato la vita. È accaduto in Argentina, nella provincia di Cordoba.--Dopo aver appreso di essere malato di tumore al colon, e che si tratta di una forma di cancro particolarmente aggressiva e pericolosa, ...

In 10 anni si Salva solo Patuano I conti in tasca ai Ceo di Telecom : Telecom Italia ha visto succedersi sulla poltrona di amministratore delegato 4 top manager in 10 anni, ma nessuno di loro è riuscito a creare valore agli occhi del mercato. Se Marco Patuano ha interrotto la caduta delle quotazioni, Franco Bernabè, Flavio Cattaneo e Amos Genish hanno chiuso la propria esperienza con quotazioni di Tim in netto ribasso rispetto al loro arrivo sul ponte di comando. Ma non si è trattato di un ...