Olp condanna Australia per Gerusalemme

Strage di Erba - cOlpo di scena : il ministro Bonafede avvia ispezione sulla condanna : Il Guardasigilli ha chiesto alla Procura di Como gli atti: avrebbe delle perplessità su alcuni aspetti dell'indagine e dell'istruttoria. I documenti sono già a Roma e l’ispezione ministeriale sul procedimento è avviata. Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati condannati all'ergastolo in via definitiva.Continua a leggere

Arrestata la superborseggiatrice bosniaca : condannata a 14 anni per 50 cOlpi messi a segno : Una corsa arrivata al capolinea venerdì pomeriggio, in uno dei posti più frequentati al mondo e che lei , assieme ad una complice, denunciata dai carabinieri per tentato furto, aveva scelto come ...

Milano - uccisero due connazionali a cOlpi di pistola dopo inseguimento in auto : condannati cinque albanesi : Avevano ucciso due giovani crivellando la loro auto dopo un inseguimento a tutta velocità nell’hinterland milanese. Ora cinque albanesi sono stati condannati dal tribunale di Busto Arsizio a pene dai 16 a 20 anni. E’ stato il giudice per l’udienza preliminare Piera Bossi a ritenere Edmond, Elidon e Pjeter Lleshaj, Eduard Nikolli e Fation Stojan – tutti albanesi – responsabili dell’omicidio di due cugini, ...

Riccardo Magherini - pg della Cassazione chiede la conferma della condanna per omicidio cOlposo per tre carabinieri : confermare la condanna per omicidio colposo dei tre carabinieri per la morte di Riccardo Magherini. È la richiesta del sostituto pg della Cassazione Felicetta Marinelli, nella sua requisitoria davanti alla IV sezione penale, chiamata a esprimersi sulla sentenza della corte d’appello di Firenze del 19 ottobre dello scorso anno per la morte del quarantenne ex calciatore, in strada a Firenze, durante un controllo la notte del 3 marzo 2014. ...

Lite nel centro fisiatrico - condannata la donna accusata di aver cOlpito a pugni un uomo : CRONACA - E' stato derubricato da lesioni a percosse il reato di cui era imputata una donna di 60 anni,Concetta Camarchio, per aver sferrato un pugno ad un uomo, costituito parte civile, nel 2014, in ...

Morte 16enne di Taurisano : chiesta condanna di sette medici per omicidio cOlposo : Le indagini presero avvio dalla denuncia dei genitori di Giuseppe Orlando, parte civile nel processo. La sentenza è prevista per il mese di febbraio.

Voleva un maschietto - picchia la figlia neonata e cOlpisce a cinghiate la moglie. Condannato padre-padrone : Per mesi da 'padre padrone' ha sottoposto la moglie, sposata in Pakistan quando lei aveva appena 15 anni, ad ogni genere di violenza fisica e vessazione psicologica, costringendola a tenere lo sguardo rivolto a terra, dopo che l'aveva picchiata, anche con una cinghia, o stuprata. E non gli è bastato, perché ha deciso più volte di sfogarsi anche sulla figlia, che aveva poco più di un anno, colpendola con degli schiaffi ...

Travolse un non vedente col tram : condannato per omicidio cOlposo : Il guidatore , e quindi anche il tranviere, deve sempre rimediare ai comportamenti degli altri, con manovre di emergenza, ed è in base a questo principio che un manovratore di tram dell'Atm di 44 anni ...

Massimo Bossetti - sentenza Cassazione : condannato all'ergastolo/ Ultime notizie Yara Gambirasio : è cOlpevole : sentenza Massimo Bossetti in Cassazione. Ultime notizie omicidio Yara Gambirasio, oggi l'udienza decisiva: le tappe del processo, muratore colpevole o innocente? E’ stata confermata la condanna all’ergastolo di Massimo Bossetti per l’omicidio di Yara Gambirasio. La corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi della difesa con la conferma della sentenza della sentenza di secondo grado della corte di Brescia, che ...

Nicky Hayden : condannato a un anno l'investitore/ La difesa : nessuna cOlpa da parte dell'automobilista : Morte Nicky Hayden, processo: condannato a un anno l’investitore. Ultime notizie, pronto il ricorso, come annunciato dai due legali dell'imputato(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 10:37:00 GMT)