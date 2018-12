Non è l' Arena | Massimo Giletti e la scelta dopo la strage | ' Ciò che non avete notato'

Basket - Nba : Toronto sbanca la Oracle Arena - Non accadeva da 14 anni : WASHINGTON - Colpaccio Toronto alla Oracle Arena. Se non è un segnale all'intera Lega questo, poco ci manca. I Raptors, 23-7,, ancora senza l'infortunato Kawhi Leonard, 24 ore dopo aver umiliato i ...

Fabrizio Corona preso a pugni nel 'parco della droga' : era inviato di 'Non è l'Arena' : Una notte da dimenticare quella che Fabrizio Corona ha vissuto poche ore fa: mentre si trovava a Rogoredo per realizzare un servizio per la prossima puntata di "Non è l'Arena", l'imprenditore è stato accerchiato ed aggredito da alcuni spacciatori del posto. L'ex re dei paparazzi ha raccontato alle Forze dell'Ordine di esser stato preso a pugni e poi spogliato da alcuni "pusher" che gli puntavano un coltello contro: a salvare l'uomo, sarebbe ...

Non è l'Arena - Fabrizio Corona funziona : gode Massimo Giletti - il suo risultato da urlo : Ascolti straordinari per Massimo Giletti ieri 9 dicembre su La7. Non è l'Arena ha registrato 1.375.000 telespettatori, share 7,31%, più di quanto normalmente raggiunge in prime time. Una puntata ...

'Non è l'arena' : Diego Tigrotto ospite da Giletti - l'arte della 'coccoleria' : Puntata all'insegna delle risate e del trash quella di ieri di 'Non è l'arena', seguitissimo talk-show condotto da Massimo Giletti. Il programma va in onda ogni domenica sera ed all'interno del contenitore trovano spazio gli argomenti più vari: dalla cronaca al gossip, dalle curiosità più innocenti alle stravaganze della nostra società. Come stravagante è stato sicuramente quell'ospite ieri in studio: Diego Tigrotto (34 anni). Un nome che ...

Massimo Giletti contro il sindaco di Corinaldo a Non è l’Arena e il popolo dei social insorge : “Vergogna!” : Sono tanti i dubbi avanzati dal popolo dei social in questi minuti in rete e tutto perché l’attacco di Massimo Giletti contro il sindaco di Corinaldo a Non è l’Arena non è passato inosservato.Per chi non la conoscesse ancora, Corinaldo è la piccola cittadina dove è avvenuta la tragedia della discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta un paio di giorni fa e che ha fatto 6 vittime e decine di feriti di cui 7 versano in gravi ...

Non è l'arena - Fabrizio Corona e l'agguato ad Asia Argento : pare che stasera da Giletti... : Fabrizio Corona torna a Non è l'arena , su La7 , ospite di Massimo Giletti . pare che stasera, domenica 9 dicembre, l'ex paparazzo si racconterà e parlerà delle ultime vicende che lo hanno visto ...

Non è l'Arena 9 dicembre 2018 : Fabrizio Corona faccia a faccia con Giletti : ... sarà Fabrizio Corona l'ospita di punta, protagonista di una nuova intervista faccia a faccia con Massimo Giletti nella nuova puntata di Non è l'Arena il talk show di costume e politica in onda ...

Alle 20 Non perdete la diretta dedicata a Magic : The Gathering Arena : In questi ultimi anni i giochi di carte in ambito videoludico sono soprattutto sinonimo di Hearthstone ma non bisogna sottovalutare un nome storico come quello di Magic The Gathering.Magic The Gathering Arena è l'ultima versione dell'apprezzato gioco di carte a sbarcare nel mondo dei videogiochi e la nostra diretta di questa sera si concentra proprio su questo titolo avvalendosi di un ospite d'eccezione.Alberto "Wochinimen" Naso, trasferitosi in ...

Non è l'arena - la sessuologa Stefania Andreoli : 'Non solo le donne' - la rivelazione che stende Giletti : 'I sex toys? Il fatto che se ne possa parlare liberamente senza scadere in volgarità è un segnale'. La psicoterapeuta Stefania Andreoli , ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena , su La7 , nell'...

Non è l'Arena 2 dicembre 2018 : Giletti intervista Matteo Salvini : Si parlerà di economia con uno sguardo ai rapporti con l'Unione Europea in fatto di manovra finanziaria e legge di bilancio ma anche di politica interna con le ultime polemiche sul decreto sicurezza ...

MotoGp – Test Jerez - la Honda copia la Ducati : Non solo il serbatoio - nuova carena alata per Lorenzo : Non solo il serbatoio: la Honda copia alla Ducati anche le ali. carenatura alata per Jorge Lorenzo nella seconda giornata di Test a Jerez de la Frontera E’ in corso la seconda ed ultima giornata di Test di MotoGp a Jerez de la Frontera. Dopo la sessione di ieri, i piloti della categoria regina sono scesi nuovamente in pista per continuare il loro lavoro sulle moto in vista della stagione 2019. Jorge Lorenzo ha attirato ...

Non è l'Arena - il gesto choc di Nunzia De Girolamo : toglie le scarpe e denuncia la violenza contro le donne : Nunzia De Girolamo , presenza fissa da Massimo Giletti , si toglie le scarpe in studio, un paio di decollete con tacco rosse di vernice, e denuncia: 'Una donna che ha subito violenza una volta non può ...

Giletti - a Non è l'Arena Fusaro si scaglia contro gli scambisti : 'Avete perso i valori' : Non è l'Arena, programma in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti, ha mandato in onda una puntata in cui si è parlato di scambismo. Tra gli ospiti il filosofo Diego Fusaro e in collegamento una terapeuta esperta di relazione tra uomo e donna. Giletti, nel suo programma con Diego Fusaro si parla di scambismo Nella puntata del 25 novembre è stata ospitata una coppia di scambisti, entrambi muniti di mascherina, alla quale sono state fatte delle ...

Non è l'arena - Massimo Giletti e la fucilata contro Fabio Fazio e la Rai : 'Costa troppo - solo lui...' : Su La7 si discuteva della violenza nel mondo del calcio; una clip lanciata da Giletti riguardava Cristian Totti , figlio di Francesco Totti , protagonista di un gesto di fair play in campo nei mesi ...