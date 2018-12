Gilet gialli | 46 fermi a Parigi Muore donna in un incidente | settima vittima

Annie Ernaux : "I Gilet gialli sono il nuovo '68" : "I gilet gialli sono il nuovo '68". Parola della scrittrice Annie Ernaux, intervistata da Repubblica in occasione dell'uscita del suo nuovo libro "La vergogna" edito da L'Orma.L'autrice sostiene di appoggiare questa protesta.A primavera avevo già sostenuto gli scioperi dei ferrovieri contro la riforma del governo, ma l'arroganza del potere era andata avanti come se niente fosse. Questa volta è diverso. Siamo davanti a una protesta ...

Francia - Gilet gialli : morta una donna a un blocco stradale. Scontri a Parigi : INDICI IN CADUTA 14 dicembre 2018 Francia, i gilet gialli mandano al tappeto l'economia La settima vittima è una donna Settima vittima in incidenti legati ai blocchi stradali dei gilet gialli nelle ...

Allerta massima per la quinta giornata di agitazione dei Gilet Gialli : Le forze di sicurezza francesi sono oggi in massima Allerta per la quinta giornata di mobilitazione dei Gilet Gialli. Il capo della polizia di Parigi, Michel Delpeuch, ha spiegato che il dispositivo ...

Gilet Gialli.Scontri - 60 fermi a Parigi : 12.26 Nuovi scontri nella manifestazione dei Gilet Gialli a Parigi. Le tensioni si sono create quando gruppi di manifestanti, che puntavano all'Eliseo, hanno tentato di aggirare il blocco sugli Champs-Elysèes, passando per strade laterali in direzione del Trocadero.I Gilet Gialli hanno acceso fumogeni e tentato di forzare i blocchi dei gendarmi, la polizia, ha risposto con gas lacrimogeni.I fermi sono già una sessantina. Inascoltato l'appello ...

Gilet gialli - lacrimogeni e scontri a Parigi. Morta una donna in moto - travolta da un’auto : La vittima viaggiava col compagno sulla strada Nazionale 2, a nord-est di Parigi. Ha provato ad evitare un posto di blocco nei manifestanti, facendo inversione di marcia ed è stata travolta. Nel frattempo sit-in pacifico nel centro di Parigi: una ventina i fermi.Continua a leggere

Gilet gialli - nuovi scontri a Parigi : ANSA, - Parigi, 15 DIC - Primi scontri nella manifestazione dei Gilet gialli a Parigi. Le tensioni si sono create quando gruppi di manifestanti che puntavano all'Eliseo hanno tentato di aggirare il ...

Parigi - blocco Gilet gialli : muore donna : 11.55 Una donna è rimasta uccisa in un incidente sulla nazionale 2, a nord-est di Parigi, dove era in corso un blocco stradale dei Gilet gialli. Lo riferisce la radio France Bleu Picardie. E' la settima vittima degli incidenti legati ai blocchi nelle ultime due settimene in Francia legati alle proteste. La donna aveva 44 anni ed è morta sul colpo. Era in moto con il suo compagno, che per evitare il blocco dei Gilet gialli ha fatto inversione ...

Gilet gialli - quinto sabato di proteste in una Parigi blindata ma pochi manifestanti : C’è grande attesa, in Francia e in particolar modo a Parigi, per il quinto sabato di mobilitazione dei ‘Gilet gialli’, il movimento che “come uno tsunami” sta travolgendo Emmanuel Macron. La protesta arriva a pochi giorni dall’attentato di Strasburgo e proprio come temevano in molti, sembra essersi ridimensionata rispetto ai weekend precedenti, almeno per il momento. Così riporta il sito Le Figaro che ...

Gilet gialli : Champs-Elysees semideserti : ANSA, - PARIGI, 15 DIC - Alcune decine di Gilet gialli sono arrivati sugli Champs-Elysees quasi deserti questa mattina, circondati e guardati a vista da uno schieramento di polizia imponente. ...