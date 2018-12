Bersani e la sinistra che verrà | Io non guiderò la carretta | ma ho voglia di

Bersani : serve una sinistra nuova che riapra dialogo coi 5 stelle : Roma, 15 dic., askanews, - 'Una volta finita la tragicommedia con l'Europa, resteranno solo le bandierine, indigeste ai rispettivi elettorati. E presto si vedrà come i 5 stelle non saranno in grado di ...

Bersani dice che serve una sinistra nuova che dialoghi coi 5 stelle : E presto si vedrà come i 5 stelle non saranno in grado di reggere a un'onda profonda di destra che si muove in Italia e nel mondo. Temo che la delusione tra i loro elettori …

Sinistra : Bersani - serve cosa nuova : ANSA, - ROMA, 21 NOV - "Io, finché ci sono stato, l'ho fermata, la destra ndr,. Perché comunque avevo in testa un'idea di partito che con tutti i limiti, i difetti, i problemi però fosse riconosciuto ...

Leu chiude i battenti - i Bersaniani divorziano da Sinistra italiana : Pietro Grasso, da buon capitano, conferma di voler essere l’ultimo ad abbandonare la nave: “La notizia della morte di Leu mi pare un tantino esagerata”, twitta citando Mark Twain. Attorno a lui però tutto sta crollando: dopo 8 mesi dalle elezioni, il progetto di fare di “Liberi e uguali” un vero partito è fallito. In queste settimane sono volate ac...

Bersani : 'Se Governo cade e non c'è nulla di pronto sono guai seri - ora sinistra popolare' : Nella puntata di questo martedì 23 ottobre della trasmissione Cartabiancasu Rai3, è intervenuto Pierluigi Bersani, ex segretario del Partito Democratico e attualmente esponente di Articolo Uno-MDP [VIDEO] e deputato di Liberi e Uguali, il quale si è espresso approfonditamente su vari aspetti politici attuali. Vediamo cosa ha detto. Le critiche di Bersani alla manovra del Governo Bersani ha esordito dicendo: L'Italia ha detto all'Unione Europea ...

Pierluigi Bersani - la farsa di Liberi e Uguali e la sinistra : il partitino si spacce : La sinistra scricchiola: i suoi partiti si dividono sempre più. Non bastava, infatti, la crisi del Pd, ora a salutare Potere al Popolo c'è Rifondazione Comunista. Non va tanto meglio a Liberi e Uguali ...

Sinistra - Bersani : 'Non servono piccole ambizioni ma fatti coraggiosi' : Vedo che alcuni giornali parlano delle mie intenzioni. Meglio chiarirle, ancora una volta. Nel mondo, in Europa e in Italia siamo a un passaggio che riguarda più la storia che la cronaca. Gli attuali assetti delle sinistre in Italia sono assolutamente inadeguati alla bisogna. Se da un lato , il ...

Bersani : serve nuovo soggetto sinistra popolare - se nasce ci sarò : Roma, 13 ott., askanews, - 'Qui non servono stazioni d'arrivo in cortili di sopravvivenza piccoli o meno piccoli. Qui servono stazioni di partenza verso un campo, e in prospettiva un soggetto, di ...

