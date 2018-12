Anastasio è lo specchio degli artisti indifferenti di oggi

ilnapolista

(Di sabato 15 dicembre 2018) Le reinterpretazioni Si sta facendo un gran parlare di, il 21enne rapper vincitore dell’ultima edizione di X-Factor. Il 21enne di Meta di Sorrento ha dimostrato di essere il profilocamente più interessante del programma in onda su Sky. Le sue performance, improntate tutte sulla personale reinterpretazione intimista – in versi e rime dal sapore d’east-side americano – del grande cantautorato italiano o del rock internazionale, ci hanno consegnato l’immagine di un potenziale artista impegnato. E dalle spalle tanto grandi da poter sostenere una carriera autonoma rispetto al cono d’ombra di un talent. Una rarità, insomma.Hanno fatto, però, discutere alcune sue passate posizioni ‘politiche’, recuperate da Noisey in un esegetico articolo. Nel quale, tra il serio ed il faceto, è stato notato come il cantante di punta del talent di punta della tv italiana, ...