Tav? Molto più di una grande opera | ma non chiamatelo partito L' opinione di Canavesio

Tav? Molto più di una grande opera - ma non chiamatelo partito. Parla Canavesio : Molto più di una semplice adunata di piazza. Molto più di uno slogan. L'Italia del sì , alla Tav, ma non solo, è un movimento culturale, quello che sui manuali di scienza politica si chiama maggioranza silenziosa. Ci sono troppi indizi per non convincersi del fatto che la Tav sia qualcosa in più di una grande opera. Tutto è cominciato il 9 novembre con la ...

Tav - Salvini : molto impressionato dalla manifestazione di Torino : Roma, 12 nov., askanews, - 'Avanti tutta sulle grandi opere'. Lo garantisce il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un colloquio con il 'Messaggero'. 'Sulla Tav, ...

Attilio Fontana - siluro contro il M5s : 'La Tav è fondamentale. Noi siamo molto diversi da loro' : Io sono convinto che investire sui territori sia indispensabile per tornare a crescere e per non implodere, perché in fin dei conti è sempre l' economia che traina la crescita, non bastano gli aiuti ...

