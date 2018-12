Social network | l’Inter sbarca ufficialmente su TikTok

Social network e adolescenti : più sicuri e supportati grazie al web - secondo questo sondaggio : I Social network come strumenti di supporto e sicurezza per gli adolescenti: ecco i dati di una nuova ricerca sul tema, ma guai a parlare di temi scottanti o a farsi vedere deboli. L'articolo Social network e adolescenti: più sicuri e supportati grazie al web, secondo questo sondaggio proviene da TuttoAndroid.

Nella Repubblica popolare cinese Social network e big data hanno sostituito le elezioni. E da noi? : A cosa serve la democrazia se abbiamo i big data provenienti dalla rete? La domanda provocatoria se l'è posta Christina Larson in un articolo pubblicato sulla rivista del Mit di Boston. Intorno agli addetti ai lavori si sta facendo sempre più largo la consapevolezza di come il potere dei dati e la vastità della rete stiano incidendo in maniera irreversibile con il concetto di democrazia.Niente ha cambiato la nostra ...

'Skipper - il mio cane rapito e ritrovato in 36 ore grazie ai Social network' : La signora Fenzo racconta nei particolari la storia del rapimento del suo cane Skipper e taglia corto soltanto quando sta per rivederlo: 'Mi scusi, sono arrivata a Chiasso, lo posso riprendere' dice ...

GfVip - parolaccia in diretta di Ilary Blasi. E i Social network si scatenano : Ilary Blasi e la parolaccia in diretta al Grande Fratello Vip . Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. La conduttrice del reality di Canale 5 - che stasera ha sedotto i suoi fan con un look super ...

Sounds of Things - il primo Social network basato sui suoni : Il mondo dei social network è popolato di esperienze che si distinguono in base alla piattaforma di riferimento: se vuoi tenerti in contatto con gli amici vai su Facebook, se vuoi guardarti le foto dei vip c’è Instagram, mentre se hai come obiettivo cambiare lavoro, puoi tentare la sorte su Linkedin. Ma nessuno finora aveva pensato di puntare tutto esclusivamente sul suono: da qui nasce Sounds of Things, il primo social network pensato per ...

Facebook : finalmente sapremo quanto tempo trascorriamo sul Social network : In un mondo sempre più connesso che, grazie soprattutto agli smartphone, offre la possibilità di navigare online dovunque e in qualsiasi momento, i principali social media continuano a cannibalizzare l’attenzione di miliardi di persone nel mondo. Tra applicazioni di messaggistica e social network si trascorre molto, forse anche troppo tempo ad utilizzare queste piattaforme. Tante le ricerche scientifiche realizzate in questi anni che ...

Social network come arma educativa di massa - la Cina punisce o premia con il “punteggio social” : Che l’attività online di ciascun utente sia di pubblico dominio si sa, così come che la condivisione di informazioni possa avere delle conseguenze spiacevoli. Dalla Cina arriva una prospettiva particolarmente inquietante. Entro il 2021, a tutti i residenti di Pechino verrà assegnato un punteggio “Social” – anche in base alle attività online – che comporterà privilegi e limitazioni. Un esempio estremo di controllo di massa ...

La scelta di Silvia e il lato oscuro dei Social network : Ma cosa porta una ventitrenne ad abbandonare le comodità del proprio Paese per avventurarsi in un mondo disperato? Una delle prime risposte le ho trovate nelle parole del mio amico Stefano Vitali, ex ...

I creatori di Ralph spacca internet : “I Social network sono qui per rimanere - non serve condannare ma capire” : Capita raramente che il cinema americano riesca a costruire un discorso serio su internet, uno che lo racconti o almeno lo mostri per quel che è, un luogo contraddittorio in cui albergano il meglio e il peggio di noi, pieno di possibilità, capace di dare al singolo un grandissimo potere sul proprio destino e per questo anche posto perfetto per truffe, inganni, minacce e derisioni. Tutto questo lo fa Ralph spacca internet, sequel di Ralph ...

Facebook attiva un timer per controllare e limitare il tempo sul Social network : Anche Facebook attiva il timer del tempo trascorso sul social network. La piattaforma creata da Mark Zuckerberg è pronta a implementare lo strumento Your Time on Facebook, che permetterà di monitorare il tempo trascorso tra like e status. Dopo averne testato la funzionalità su Instagram, Facebook ha implementato il contatore di minuti anche all’interno del suo social principale. Come racconta Tech Crunch, lo strumento monitorerà le ...

#SocialMediaFinance : l’industria del calcio ai tempi dei Social network : Per i club la sfida è riuscire a trasformare in ricavi il lavoro fatto online per coinvolgere e allargare la fan base L'articolo #socialMediaFinance: l’industria del calcio ai tempi dei social network è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Social network : secondo una ricerca - uso eccessivo può aumentare solitudine e depressione : E’ da oltre 10 anni che i Social network sono entranti a far parte delle vite di miliardi di persone a livello globale, rivoluzionando per sempre il modo di comunicare e condividere con gli altri anche i momenti importanti delle proprie vite. Ma più volte ricerche scientifiche hanno evidenziato gli effetti potenzialmente negativi che un uso smodato di queste piattaforme può provocare nella vita reale. Una nuova ricerca condotta da un team ...

Francia - Social network sotto osservazione per scovare evasori fiscali - : Il ministro per i conti pubblici Darmanin ha annunciato per il prossimo anno l'avvio del nuovo programma di controllo che, in un primo tempo, sarà in fase sperimentale. Le informazioni condivise sui ...

Uno studio trova un nesso causa-effetto tra Social network e solitudine : (foto: Towfiqu Photography/Getty Images) I social network sono di nuovo nel centro del mirino. Da anni qualche evidenza scientifica ha messo in luce un possibile collegamento fra social e depressione, tuttavia non era mai stato provato un nesso di causa-effetto, in cui l’uso di questi strumenti fosse la causa di malessere, solitudine e addirittura depressione. A mostrare questo collegamento causale, nel caso di un utilizzo molto intenso, ...