Scoperti gli “interruttori” che decidono il sesso durante lo sviluppo embrionale

Libano : Scoperti dettagli negoziati su aiuto militare dalla Russia - : Il consigliere del primo ministro del Libano George Shaaban ha commentato le dichiarazioni dei media sul possibile ottenimento di un aiuto militare dalla Russia. La settimana scorsa, il quotidiano ...

Sulla Stazione Spaziale Scoperti enterobatteri simili a nuovi superbug “terrestri” resistenti agli antibiotici : Sono stati scoperti Sulla Stazione Spaziale 5 ceppi di enterobatteri simili a 3 nuovi superbug resistenti agli antibiotici presenti Sulla Terra: sono stati analizzati da ricercatori del Jet Propulsion Laboratory presso il California Insitute of Technology, oggetto di uno studio pubblicato su “Bmc Microbiology”. I 5 ceppi di sono stati isolati tra toilette e piattaforma di allenamento della ISS nel marzo del 2015, nell’ambito di ...

Treni bloccati per demolire la villa del boss dei Casamonica : Scoperti nascondigli e botole in ogni casa : Demolita nella notte al Quadraro una parte della villa di Guerino casamonica, uno dei boss del clan della periferia Est di Roma. Per consentire le operazioni è stata sospesa la circolazione dei Treni ...

Scoperti 16 virus giganti : 100 volte più grandi degli altri : Scoperti 16 virus giganti, almeno 100 volte piu’ grandi degli altri virus, nella foresta di Harvard negli Stati Uniti. Potrebbero essere il prodotto del riscaldamento del suolo, perche’ sono collegati agli esperimenti che si svolgono da molti anni in questa foresta, riscaldata da cavi nel terreno che mantengono la superficie piu’ calda di 5 gradi rispetto alla temperatura ambiente, creando un laboratorio esterno che riproduce ...

Genova - 270 chili di eroina Scoperti in container dall’Iran : è il più grande sequestro degli ultimi vent’anni : Centinaia di chili di eroina erano nascosti all’interno di container provenienti dall’Iran arrivati al porto di Genova. Li ha scoperti la Polizia assieme all’Agenzia delle Dogane, al termine di una lunga indagine che ha portato a compiere il più grande sequestro di eroina degli ultimi venti anni: 270 chili di droga pronti per essere immessi sul mercato. L’operazione, coordinata dalla Dda, è nata dallo scambio di informazioni tra la ...

Nuoro - sequestrati e uccisi 25 anni fa : Dda di Cagliari riapre l’inchiesta. Gli assassini non sono stati ancora Scoperti : sono passati 25 anni e ora su due casi di sequestri di persona in Sardegna la Dda di Cagliari ha riaperto le indagini. Due cold case legati a doppio filo: quello di Paoletto Ruiu, rapito il 22 ottobre 1993 e mai tornato a casa, e di Giuseppe Sechi, sparito e ucciso nel marzo del 1994. La notizia riportata da l’Unione Sarda è stata confermata all’Ansa dagli inquirenti. Ruiu, 42 anni, era farmacista a Orune, un paesino in provincia di ...

Manovra 2019 e Riforma pensioni/ Quota 100 e Opzione donna lasciano Scoperti gli esodati (ultime notizie) : Con la Manovra 2019, il Governo vuole introdurre una Riforma delle pensioni. Quota 100 e Opzione donna non risolvono però il problema degli esodati esclusi dalle salvaguardie(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:27:00 GMT)

Il cagnolino abbaia troppo - gli tappano il muso col nastro adesivo. Scoperti : Grave episodio di maltrattamento di animali scoperto e sanzionato a Soci di Bibbiena, in Casentino. L'operazione è stata condotta e portata a termine dalla polizia municipale. La vittima è un ...

Napoli - Scoperti mitraglietta e marjuana in una casa disabitata : I falchi della questura di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato una mitraglietta semiautomatica UZI modello lungo, cal. 9x19 parabellum, di fabbricazione israeliana, completa di caricatore contenente ...