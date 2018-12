Rai | Di Maio | C' è un caso Fazio | sulle retribuzioni prevalga il buon senso

Pomigliano - casa Di Maio sotto assedio : gli opeRai si incatenano : Il benzinaio della Totalerg di via Abate Felice Toscano ci ha fatto l'abitudine. La palazzina di tre piani della famiglia Di Maio è proprio a pochi metri e, tra giornalisti, curiosi, manifestanti che ...

Manovra - posta la fiducia. Di Maio : a febbRaio quota 100 per le pensioni : Il vicepremier annuncia la road map: "A marzo partirà il reddito di cittadinanza". Resta il nodo deficit

Rai - Salvini-Di Maio alle prese con ultime nomine : Da Rai pubblicità a Rai Cinema. Alla maggioranza gialloverde mancano all'appello ancora delle caselle importanti per completare il risiko Rai . Al momento del via libera a Marcello Foa per la guida di ...

Video del papà di Di Maio su Fb : «Luigi non sapeva. Ho sbagliato - chiedo scusa ai miei opeRai» : Dopo una settimana di polemiche, Antonio Di Maio rompe il silenzio. In un Video su Facebook, il papà del vicepremier Luigi Di Maio chiede scusa a tutti. «Salve a tutti, Questa...

