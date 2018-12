Napoli | nasce un comitato di resistenza contro il declino politico E io lo sostengo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Quando Marco Sarracino mi ha parlato di un manifesto riformista e di undiildel Paese e di, gli ho detto immediatamente: “Sì, lovolentieri”.Vivo ormai trae l’Irpinia, conosco entrambe e avverto tutti i limiti della periferia di una grande città e delle aree interne. Se qualcuno sale in cattedra per i convegni dal titolo “torniamo nelle periferie”, a me non serve salirci perché sono già orgogliosamente in quei luoghi. Avverto, parlando con i tanti nella normale routine di ogni giorno, un senso di riscatto misto alla stanchezza suscitata dalla propaganda di un tal Matteo Salvini che non ha portato il paradiso in terra. Dovremmo quindi resettare e guardare la realtà diversamente, attraverso un’idea che sia dirompente.Credo che siamo all’anno zero della politica per come ...