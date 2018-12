Milan | Higuain non segna più | i rossoneri potrebbero non riscattare l' argentino

Mercato Juventus - Higuain giù di morale al Milan : possibile un suo ritorno (RUMORS) : Gonzalo Higuain non sta di certo vivendo un periodo felice al Milan. Rispetto a quanto fatto al Napoli e alla Juventus, in rossonero il suo rendimento è notevolmente calato, dal momento che finora ha segnato solo sette reti in questa prima fase di stagione. Non segna da oltre un mese e nell'ultima partita giocata contro l'Olympiakos (match che ha eliminato il Milan dall'Europa League) è stato tra i peggiori in campo ed ha ricevuto numerose ...

Caos Milan - i motivi delle debacle rossonera : il vero problema non è Higuain : Nella serata di ieri è andata in scena la giornata di Europa League, due le squadre italiane in campo: la Lazio ed il Milan. I biancocelesti nonostante la sconfitta hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale, discorso diverso per gli uomini di Gattuso, il ko è costato l’eliminazione. Brutta prestazione della squadra rossonera, il Milan sembrava in controllo fino al 60′, poi una disattenzione ha portato al vantaggio dei ...

Milan - Higuain altra serata no : dov'è l'uomo decisivo? : Il primo gol su calcio d'angolo della stagione del Milan l'ha segnato Cristian Zapata, regalando al Diavolo altri 9 minuti di illusione, dopo i 70 in cui era virtualmente qualificato ai sedicesimi di ...

Milan - Higuain e Gattuso sotto accusa : futuro a rischio : Il Milan torna a casa da Atene con il morale sotto terra, un'eliminazione dolorosa e tanti, troppi, dubbi sul futuro. Perché la sconfitta contro l'Olympiacos non solo rischia di congelare i programmi ...

Olympiacos Milan 0-0 LIVE - risultato in diretta. Higuain e Kessié vicini al gol : Olympiacos-Milan 0-0 LIVE Olympiacos , 4-2-3-1, : Josè Sà; Elabdellaoui, Cissé, Vukovic, Koutris; Camara, Guilherme; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero. All: Pedro Martins Milan , 4-4-2, : ...

Olympiacos-Milan 0-0 La Diretta c'è Castillejo - davanti Cutrone-Higuain : Si gioca tutto in 90 minuti il Milan, atteso all'inferno del Karaiskakis. Dopo la vittoria contro il Dudelange, e la contemporanea sconfitta dell'Olympiacos contro il Betis, i rossoneri sono ora ad un ...

Olympiacos-Milan - le formazioni ufficiali : Gattuso si affida a Cutrone e Higuain : OLYMPIACOS MILAN formazioni ufficiali – Serata da dentro o fuori per il Milan di Rino Gattuso, ultima italiana che ancora deve conoscere il suo destino europeo. Partono da una situazione di vantaggio i rossoneri, che all’andata sconfissero per 3-1 i greci e oggi proprio contro i biancorossi si giocheranno l’accesso ai sedicesimi di Europa League. […] L'articolo Olympiacos-Milan, le formazioni ufficiali: Gattuso si affida ...

Probabili formazioni / Olympiacos Milan : voglia di riscatto per Gonzalo Higuain - Europa League - : Probabii formazioni Olympiacos Milan: da valutare le scelte di Gattuso per la partita di Europa League, nella quale i rossoneri hanno bisogno del pareggio.

Olympiacos-Milan probabili formazioni : Higuain dal 1' - c’è Castillejo : OLYMPIACOS MILAN probabili formazioni- Tutto pronto per il delicatissimo match tra Olympiacos e Milan, il quale potrebbe valere il proseguimento in Europa League da parte dei rossoneri. Sfida infuocata, dalla quale il Milan vorrà uscirne vincitore. I rossoneri potrebbero accedere ai 16esimi anche in caso di pareggio. Partita da vivere intensamente, sbagliato fare calcoli. Lo […] L'articolo Olympiacos-Milan probabili formazioni: Higuain dal ...

Olympiacos-Milan - Calabria : "Higuain? Un periodo difficile..." : Momenti così capitano a tutti ma lui ha un talento enorme ed è uno degli attaccanti più forti del mondo'. Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre ...

Milan - idea Fabio Quagliarella da affiancare allo spento Higuain : E', fin qui, la sua peggior stagione in Italia . Nelle precedenti, arrivato a questo punto del campionato, Gonzalo Higuain aveva segnato rispettivamente 12, 9,16,12 e 11 gol. Quest'anno, col Milan, è ...

Higuain smarrito - il futuro al Milan è in bilico : MilanO - Compleanno un po' così per Higuain . Ieri, infatti, il Pipita ha festeggiato i suoi 31 anni , ricevendo i puntuali auguri del Milan e pure della Juventus , lasciata suo malgrado la scorsa ...

Milan - Higuain tra mal di schiena e mal di gol : compleanno amaro - serve la svolta : Avrebbe voluto preparaselo, incartarselo e scartarselo da solo il regalo di compleanno, Gonzalo Higuain: un gol per riprendere a marciare e lanciare il Milan nella corsa Champions. Invece niente. Il ...

Milan - le pagelle di Higuain : l'argentino bocciato contro il Torino : Ecco i voti dei principali giornali sportivi italiani: GAZZETTA DELLO SPORT: 5 CORRIERE DELLO SPORT: 5 TUTTOSPORT: 5 CORRIERE DELLA SERA: 5 REPUBBLICA:5 IL GIORNALE: 5,5 CALCIOMERCATO.COM: 5