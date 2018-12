Killer di Strasburgo ucciso dalla polizia | era nascosto in un deposito a Neudorf

Attentato Strasburgo - applausi per gli agenti che hanno ucciso Killer - : Nella zona dove è stato trovato e neutralizzato Cherif Chekatt, la gente è scesa in strada e ha ringraziato la polizia con un lungo applauso. Riconoscenza alle forze dell'ordine dopo il blitz anche da ...

Attentato Strasburgo - l’applauso dei cittadini del quartiere di Neudorf alla polizia dopo l’uccisione del Killer : I cittadini del quartiere di Neudorf a Strasburgo , applaudono le forze dell’ordine pochi minuti dopo l’uccisione del killer dell’ Attentato di pochi giorni fa, Cherif Chekatt. Il 29enne è stato individuato e fermato dalle forze speicali mentre camminava per strada in rue du Lazaret L'articolo Attentato Strasburgo , l’applauso dei cittadini del quartiere di Neudorf alla polizia dopo l’uccisione del killer proviene da ...

Ucciso il Killer di Strasburgo ieri sera in un blitz : Chérif Chekatt, il killer dell'attentato a Strasburgo , è stato Ucciso ieri sera nella stessa città francese in un blitz delle forze speciali nel quartiere di Neudorf. Procedendo con ordine, nel tardo pomeriggio una donna francese ha notato una certa somiglianza di un uomo con l’attentatore dei mercatini, il tutto mentre stava tranquillamente passeggiando per rue du Lazaret. ...Continua a leggere

Strasburgo - il Killer è stato ucciso in un blitz delle forze speciali | L'Isis rivendica : 'Era un nostro soldato' : Il killer ha sparato agli agenti che hanno risposto al fuoco - E' stato Cherif Chekatt a sparare per primo contro i poliziotti, che lo hanno successivamente neutralizzato. Il killer si era rifugiato ...

