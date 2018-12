Per battere il terrorismo serve l' unità dell' Europa

Nba - Nowitzki è pronto per il rientro e Per battere il record di longevità : Il passaggio di consegne ad un altro giocatore europeo, Dirk Nowitzki lo vuole vivere sul campo. E lo vivrà, probabilmente da questa notte, quando con un paio di mesi di ritardo inizierà la ventunesim

Roma - Di Francesco : 'Continuerò a combattere Per cercare soluzioni' : 'Questo momento negativo fa parte del nostro lavoro, il fatto che io sia qui è perché dall'altra parte c'è consapevolezza che c'è un allenatore con idee identità e pensiero, oltre alla voglia di ...

Allegri : "Battere lo Young Boys Per il primo posto nel girone. Ronaldo in campo - Chiellini riposa" : Obiettivo in stile Juve: vincere. Garantita la qualificazione agli ottavi, resta da sbrigare la, tutt'altro che banale, pratica del primo posto, garanzia di un futuro senza eccessi di pensieri in ...

Arbore : "Ecco il mio educational show Per combattere la tv urlata e volgare : "Cercheremo di proporre una slow tv, elegante e non rissaiola, che si contrappone all'hard tv in circolazione". Renzo Arbore commenta così il suo ritorno in tv con Nino Frassica e Andrea Delogu, al timone di Guarda...Stupisci (sottotitolo: Modesta e scombiccherata lezione sulla canzone umoristica napoletana), domani e 19 in prima serata su Raidue, in onda da Napoli. L'obiettivo di Arbore è far conoscere la vecchia tv ai millennials, quella di ...

Milano. Strumenti all’avanguardia Per combattere il crimine : “Nel 2019 pubblicheremo un bando regionale per la fornitura di nuovi dispositivi alla Polizia Locale e stiamo valutando anche la

Cambiamento climatico - secondo Avvenia Per migliorare serve abbattere i gas serra del 65% : E’ in corso a Katowice, in Polonia, la 24esima Conferenza per il Clima: forse la più importante della storia, anche in virtù delle scelte da compiere, da parte della comunità internazionale, per contrastare gli effetti sempre più macroscopici del Cambiamento climatico a livello planetario. Fenomeno legato in gran parte all’aumento di emissioni di gas serra nell’atmosfera. In attesa di conoscere quali saranno le azioni individuate dai paesi ...

Vi racconto la storia di Iris - costretta a combattere Per il suo lavoro. E Per la sua vita : Iris è una donnina piccola per natura e dai capelli cortissimi per necessità. Lavora come addetta mensa a 15 ore settimanali in una scuola, il minimo contrattuale, per circa cinquecento euro al mese. La sua malattia è lunga e purtroppo tra le più comuni, ma non è un’influenza. La mutua di cui ha diritto, in base al Contratto nazionale applicato al suo settore, finisce. E lei resta con la sua battaglia a cui aggrapparsi per resistere. Tra ...

Chelsea-Manchester City - impresa compiuta Per Sarri : 'Felice di battere Guardiola - non capita spesso' : ... più che soddisfatto Maurizio Sarri , che al termine dell'incontro ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Sky Sport. Ieri in conferenza avevi detto di chiedere a qualcun altro come battere ...

Chelsea - esame Guardiola Per Sarri : “Molto difficile battere il City - ma dobbiamo crederci” : “Al momento loro sono più forti di noi, ma il nostro obiettivo finale è essere la squadra migliore in Europa. dobbiamo lavorare, migliorare. In 90 minuti può succedere di tutto. Sappiamo che è molto difficile, ma dobbiamo crederci“. Così Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, nel corso della conferenza stampa in vista del big match di Premier League contro la capolista Manchester City. Sul momento difficile che sta ...

Morra : condanna Spada serve Per combattere intimidazioni : Roma – “La giustizia ha vinto di nuovo. La condanna di Roberto Spada a 6 anni di reclusione per il pestaggio del videoreporter Daniele Piervincenzi e del cameraman Edoardo Anselmi, dopo appena un anno dall’evento, e’ un bell’esempio di giustizia rapida e netta. Questa condanna deve essere un monito verso coloro che intimidiscono e impediscono il procedere delle inchieste giornalistiche”. “Infine, in un ...

Aspria Harbour Club “Breath and relax” : una preziosa cerimonia del benessere Per combattere la malinconia invernale : Il rinomato Club ha studiato un trattamento a base di olii essenziali per rinvigorire le energie di corpo e mente e liberarsi dal Winter Blues, il malessere tipico della stagione più fredda Malumore, stress e malinconia in questi mesi colpiscono migliaia di persone: si tratta del Winter Blues, letteralmente “depressione d’inverno”, una stanchezza fisica e mentale, dovuta al calo delle temperature e alla diminuzione delle ore di luce. ...

Inter - Skriniar : 'A Torino Per battere la Juve. Futuro? I tifosi stiano tranquilli' : Ospite alla presentazione di 'Inter Hits', il centrale nerazzurro Milan Skriniar ha parlato a Sky Sport : le sue dichiarazioni'. DIFENSORI PIU' FORTI SERIE A - 'Senza citare quelli dell'Inter: Koulibaly, Chiellini e Bonucci o Manolas'. JUVE-Inter - 'Sarà una partita difficile, ma noi siamo una ...

Legge di bilancio - Per combattere il rischio idrogeologico serve un idrobonus : Mi ero proposto di non parlare di Legge di bilancio, incubo d’autunno per gli italiani assieme a frane e alluvioni. Una dimensione che sostituisce all’armonia dell’uomo vitruviano l’archetipo dell’uomo finanziario, colui che – parafrasando Mark Twain – ti presta il suo ombrello quando splende il sole, ma lo vuole indietro non appena inizia a piovere. E tutto si risolve in un girone infernale di norme scritte in modo incomprensibile, ...

Collaboriamo Per abbattere i costi inutili dell'osteoporosi : Secondo i risultati di una inedita ricerca di farmaco-economia realizzata da Clicon Health Economics and Outcomes Research attraverso l'analisi dei database amministrativi di 5 ASL Italiane, sui 3.