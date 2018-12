Penne alla vodka

cosacucino.myblog

: RT @dagiannagenova: Oggi a pranzo abbiamo la semplicità. Pasta e fagioli, penne ai broccoli, piatto del giorno acciughe ripiene. Piatti tes… - PowerBaldax : RT @dagiannagenova: Oggi a pranzo abbiamo la semplicità. Pasta e fagioli, penne ai broccoli, piatto del giorno acciughe ripiene. Piatti tes… - PatriziaOrlan11 : RT @dagiannagenova: Oggi a pranzo abbiamo la semplicità. Pasta e fagioli, penne ai broccoli, piatto del giorno acciughe ripiene. Piatti tes… - GiovannaBarresi : RT @dagiannagenova: Oggi a pranzo abbiamo la semplicità. Pasta e fagioli, penne ai broccoli, piatto del giorno acciughe ripiene. Piatti tes… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018)Ingredienti • 320 g ditte (o mezze) • 1 cipollina • 1 peperoncino (facoltativo) • 200 g di pancetta affumicata • 1/2 bicchiere di• 300 g di salsa di pomodoro • 80 ml di panna fresca • olio extravergine di oliva • sale • pepePreparazione Monda la cipolla e tritala finemente. In una padella scalda l’olio, unisci la cipolla e fcuocere fino a quando sarà diventata trasparente. Unisci la pancetta tagliata a dadini e frosolare insiemecipolla, mescolando. Non appena avrà preso colore sfuma con laa fiamma alta e lascia evaporare.Aggiungi la salsa di pomodoro e lascia restringere a fiamma bassa, aggiustando di sale. Unisci la panna e mescola fino a quando il sugo sarà legato.Lessa lette in abbondante acqua salata, scolale al dente e falle saltare nella padella con il condimento preparato e pepe fresco di ...