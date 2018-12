Manovra - lo schiaffo all’Europa a suon di punti percentuale : Stai a vedere che non bisognerà ringraziare l’odiato Emmanuel Macron e le sue dispendiose promesse, necessarie per disinnescare il caos dei gilet gialli. Aumenti del salario minimo e altre misure (bonus di fine anno, straordinari detassati, disinnesco dei prelievi dalle pensioni sotto i 2mila euro) che nell’ultima settimana hanno completamente ribaltato il quadro europeo sulle manovre economiche in fase di approvazione da governi e parlamenti ...

Manovra - Salvini : dalla Ue uno schiaffo - attacco a nostra economia : C'è un attacco all'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina'. Lo ha detto a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in …