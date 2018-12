Jeffrey Dean Morgan in Supernatural 14 | il Negan di The Walking Dead torna dai suoi figli

optimaitalia

(Di giovedì 13 dicembre 2018)Niente più Lucille, zombie o Salvatori,si lascia alle spalle Thee le sue atmosfere cupe per dirigersi verso "casa" e itelevisivi in14. Da molti mesi l'attore stava chiedendo a gran voce il ritorno nella serie The CW e insieme a lui anche i fan storici della serie che presto vedranno in onda il 300esimo episodio e temevano di non poter assistere alla reunion storica tra John Winchester e i.Questa volta non si tratta di rumors ma di un vero e proprio annuncio fatto poche ore fa da The CW confermando chetornerà ancora una volta a cacciare mostri e demoni con iduepreferiti nel prossimo 300esimo episodio di.L'attore ha interpretato il personaggio per un totale di 12 episodi nel corso delle prime stagioni e l'ultima volta che èto per loro è stato 11 anni fa ...