Gli ha sparato un islamico ma i giornali non lo dicono

Strasburgo - sparatoria al mercatino di Natale : «Almeno 4 morti e 11 feriti». Killer asserraGliato : Un uomo solo avrebbe aperto il fuoco verso le 20 al centro di Strasburgo, espolodendo diversi colpi nella rue del Grandes Arcades, presso la Place Kleber, dove si trova il mercatino e si sarebbe poi dato alla fuga in direzione della Grand'Rue, dove testimoni avrebbero udito altri spari. Blindata l’area intorno al centro storico. Secondo il sindaco della città c'è un secondo sospettato implicato nella sparatoria ...

IL RISTORANTE DEGli CHEF/ Non va in onda : su Rai 2 speciale sulla sparatoria a Strasburgo : Il RISTORANTE DEGLI CHEF, diretta ed eliminato quarta puntata 11 dicembre: ospite d'eccezione della serata lo CHEF olimpico Tino Vettorello.

Gilet gialli - tensione suGli Champs-Elysees : manifestante colpito da proiettile di gomma sparato dalla polizia : tensione e tafferugli sugli Champs-Elysees, dove la polizia ha respinto i Gilet gialli utilizzando lacrimogeni e flash-ball (mini lupare a pallettoni di gomma). Un giovane manifestante, come testimonia un video girato da Stéphanie Roy, si è avvicinato al cordone delle forze dell’ordine sollevando le braccia. Ma a distanza ravvicinata è stato colpito. L'articolo Gilet gialli, tensione sugli Champs-Elysees: manifestante colpito da proiettile ...

Folgaria - dramma familiare : un uomo ha sparato al fiGlio della compagna e poi si è ucciso : Un uomo a Folgaria, in Trentino, ha sparato e ucciso il figlio della compagna con cui convive; poi ha puntato l'arma contro se stesso e si è ucciso. Il ragazzo aveva 34 anni e viveva nella...

RutiGliano - lite finisce a colpi di pistola : sparatoria fuori dal bar in via Daunia : Si lanciano insulti e finiscono il diverbio a colpi di pistola. È successo ieri sera, intorno alle 9:40, fuori da un bar in via Daunia a Rutigliano. Due uomini in sella a una moto hanno incominciato ...

NBA - le maGlie speciali di Clippers e Bucks per dire basta alle sparatorie di massa : ... comunità appena fuori Los Angeles , in passato beffardamente votata come "safest place in the US", il posto più sicuro di tutti gli Stati Uniti, " ha generato una reazione nel mondo NBA che ha visto ...

Sopravvissuto a Las Vegas - muore in sparatoria California. La rabbia della madre : “Non voGlio preghiere - basta armi” : “Non voglio preghiere, non voglio pensieri, basta armi!”. rabbia e disperazione. Sono questi i sentimenti che emergono dalla breve dichiarazione rilasciata da Susan Orfanos, madre di una delle vittime della sparatoria costata la vita a 13 persone in California. Suo figlio aveva 27 anni ed era scampato all’attentato di Las Vegas, quando dal tetto di un palazzo un uomo sparò sulla folla radunata per un concerto. Il destino ...

Sparatoria Los Angeles - la notizia più bella che una madre può avere : tuo fiGlio non è tra le vittime : Ore 22.45. Sono al computer e ricevo un email dal collegio di mio figlio: c’è stata una Sparatoria al bar Borderline in Thousand Oaks, 16 studenti sono tra i feriti e ricoverati all’ospedale locale. Non dicono i nomi. Dal Pubblic Relation Office del campus le notizie sono poche e poco rassicuranti. Mettono comunque subito a disposizione delle famiglie degli studenti che provengono da ogni dove un “Counseling Center per confidential ...

L'ennesimo sparatore, stavolta Robert Bowers, dopo numerosi post antisemiti e una vita in solitudine, ha ammazzato undici persone in SINAGOGA a PITTSBURGH.

Usa - le sparatorie più gravi deGli ultimi anni - : Scuole, università ma anche nightclub, caffetterie e perfino la celebre Strip di Las Vegas. Negli Stati Uniti i killer sono entrati in azione spesso in luoghi affollati. Ecco le stragi più cruente ...

Pittsburgh - sparatoria in sinagoga : «Almeno 8 morti». L'assalitore ha urlato : «Gli ebrei devono morire» : L'allarme è stato lanciato via Twitter. Secondo indiscrezioni riportate dai media americani, «sarebbero stati esplosi colpi anche contro tre agenti». Il sospetto è in custodia della polizia: ha 46 anni

È in corso una sparatoria vicino a una sinagoga a Pittsburgh - neGli Stati Uniti : ci sono diversi feriti : È in corso una sparatoria nei pressi della sinagoga Tree of Life a Pittsburgh, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Un funzionario locale ha tenuto una brevissima conferenza stampa con i giornalisti spiegando che ci sono diverse persone coinvolte – senza specificare se The post È in corso una sparatoria vicino a una sinagoga a Pittsburgh, negli Stati Uniti: ci sono diversi feriti appeared first on Il Post.

“PARALIZZATA PERCHÈ MIA MAMMA MI HA SPARATO : L’HO PERDONATA”/ Video - un aiuto per Patrizia : “voGlio camminare” : "Paralizzata e in carrozzina perche mia MAMMA mi ha SPARATO un anno fa": la storia e la forza di Patrizia, 28 anni "l'ho perdonata, non voglio vendetta. Sogno il pellegrinaggio a Santiago"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 13:30:00 GMT)