Astrofisica | supernovae di tipo Ia | scala di distanze sempre più precisa

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Si è conclusa l’analisi dei dati del Carnegie Supernova Project I, che ha fornito alla comunità scientifica le migliori calibrazioni per ora disponibili per lediIa, quelle utilizzate per misurare lecosmiche. I risultati, presentati in un articolo apparso sulla rivista The Astrophysical Journal, hanno un peso molto importante nella nostra comprensione di quanto velocemente si sta espandendo l’Universo e del ruolo che gioca l’energia oscura in questo processo.LediIa – spiega Global Science – sono violente esplosioni stellari che coinvolgono una nana bianca, ovvero ciò che rimane di una stella di piccola taglia, che si trova all’interno di un sistema binario. Sono eventi cosmici molto brillanti, e siccome la loro luminosità è prevedibile con dei modelli teorici, il confronto tra la luminosità prevista e quella osservata fornisce ...