Antonio Megalizzi | la mamma | Me l' hanno portato via | spero in un miracolo

"Antonio Megalizzi è in condizioni irreversibili". La mamma : "Me lo hanno portato via" : Antonio Megalizzi "è in condizioni irreversibili, ricoverato nel reparto chirurgia d'urgenza e inoperabile". A riferirlo è l'europarlamentare della Lega Mario Borghezio che è andato con il collega Giacomo Mancini nell'ospedale di Strasburgo dove è ricoverato il giornalista italiano colpito da Cherif Chekatt, l'uomo che ha aperto il fuoco ai mercatini di Natale. "Ce l'hanno confermato la mamma e la fidanzata cui abbiamo cercato di portare ...

Antonio Megalizzi - l’appello : “Cerchiamo un luminare che lo salvi - prossime 48 ore decisive” : Il padre della fidanzata di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano gravemente ferito nell'attentato ai mercatini di Strasburgo, lancia un appello per salvare il ragazzo: "Stiamo cercando un luminare. Le prossime 48 ore sono fondamentali per la sua sopravvivenza". La risposta del primario dell'ospedale Niguarda di Milano: "Sono pronto a partire".Continua a leggere

Antonio Megalizzi - il giornalista italiano ferito a Strasburgo. Borghezio : ”Condizioni irreversibili” : Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano rimasto gravemente ferito nell’attentato di Strasburgo, è in condizioni gravi. Il ragazzo trentino, 29 anni, è stato raggiunto alla testa da un colpo di proiettile esploso da Chérif Chekatt nell’attacco dei mercati di Natale di Strasburgo, avvenuto nella serata di martedì 11 dicembre. Il bilancio è stato aggiornato dalla prefettura regione in cui si trova Strasburgo: una terza ...

Antonio Megalizzi - il giornalista ferito a Strasburgo lotta per la vita : 48 ore per decidere se staccare la spina : Quarantotto ore per valutare le condizioni di Antonio Megalizzi e decidere se staccare la spina. Lo ha detto ai giornalisti il padre di Luana, fidanzata del reporter italiano rimasto ferito durante l'...

Attentato a Strasburgo : «Le condizioni di Antonio Megalizzi sono irreversibili» : Le parole dell’europarlamentare della Lega Borghezio dopo l’incontro con la mamma del giovane in ospedale: «La donna è disperata e molto provata». Il padre della fidanzata: «È ancora in coma farmacologico»

Antonio Megalizzi in coma - Borghezio : 'Condizioni irreversibili - la mamma è disperata' : 'Siamo venuti con spirito cristiano e umano per portare la nostra solidarietà alla famiglia di Antonio Megalizzi . Abbiamo incontrato la mamma che ha avuto indicazioni dai medici che la situazione è ...

"Antonio Megalizzi è stazionario. Decisive le prossime 48 ore. Mai detto che non si sveglierà più" : Novità sulle condizioni di Antonio Megalizzi, il giornalista trentino di 29 anni gravemente ferito con un proiettile alla testa esploso da Chérif Chekatt nell'attacco dei mercati di Natale di Strasburgo, avvenuto nella serata di martedì. Gli aggiornamenti arrivano dal padre della fidanzata del giovane."Antonio è stazionario in coma farmacologico, ci sono da attendere 48 ore per capire se reagisce, quindi tutto oggi e ...

Attentato di Strasburgo - Antonio Megalizzi : ultime notizie sulle condizioni del giornalista ferito - Sky TG24 - : Il giornalista radiofonico di 28 anni è in rianimazione, accanto a lui i genitori, la sorella e la fidanzata. La deputata Biancofiore: "Per il momento resiste e questo potrebbe essere un buon segno"

Antonio Megalizzi in coma farmacologico - ore di angoscia a Strasburgo : "Bisogna aspettare" : E' in coma il giovane giornalista italiano che lavora alla radio 'Europhonica'. Le colleghe hanno raccontato di essersi...

Antonio Megalizzi ferito a Strasburgo - Biancofiore : “Resiste - potrebbe essere buon segno” : Antonio Megalizzi, il giornalista italiano rimasto gravemente ferito nell’attentato di Strasburgo di martedì sera, “per il momento resiste e questo potrebbe essere un buon segno”. Un aggiornamento sulle condizioni di salute del giovane trentino arriva dalla deputata Michaela Biancofiore, in contatto con la famiglia.Continua a leggere

ATTENTATO A STRASBURGO/ Antonio Megalizzi - vittima di una guerra che l'Europa combatte contro se stessa : Antonio Megalizzi, giornalista di 28 anni, lotta tra la vita e la morte, colpito alla testa dall'ATTENTATOre di STRASBURGO Cherif Chekkat.

Le amiche di Antonio Megalizzi : "Il killer ha preso la mira puntandoci la pistola alla testa" : E' gravissimo il giovane giornalista italiano che lavora alla radio 'Europhonica'. Le colleghe hanno raccontato di essersi...