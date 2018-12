Alphabet - La nostra intervista ad Andrea Castronovo

quattroruote

(Di giovedì 13 dicembre 2018)è il fornitore di servizi di mobilità aziendale del gruppo BMW e propone a professionisti e aziende soluzioni per veicoli di tutte le marche, non solo della Casa di Monaco; fondata nel 1997, è attiva in 24 Paesi, compresi lAustralia e la Cina (dal 2017), nel 2018 è sbarcata anche in Irlanda e Portogallo e oggi gestisce un parco di oltre 700 mila veicoli, grazie anche allacquisizione, avvenuta nel 2011, di ING Car Lease. Il quartier generale è a Monaco di Baviera, le sedi italiane si trovano a San Donato Milanese (Mi) e Roma.Che bilancio del 2018 potete tracciare per la vostra azienda?Un bilancio decisamente positivo. Per un settore dellauto che sta registrando una sostanziale stabilità, quello del noleggio a lungo termine è cresciuto bene in tutta la prima parte dellanno. E ancheha registrato una raccolta ordini in crescita a doppia cifra, performando molto meglio ...