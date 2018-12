X Factor | verso la finale | in quattro per l' ultima sfida

I concorrenti di X Factor 2018 agli Home Visit : chi ha superato i BootCamp verso i Live Show : I concorrenti di X Factor 2018 agli Home Visit sono 20 in tutto, 5 per ogni categoria. I 4 giudici hanno scelto i concorrenti da portare con sé alla fase successiva del programma. Dopo le Auditions e i BootCamp, i 20 concorrenti ancora in gara proseguono verso la fase degli Home Visit, l'ultimo step prima dei Live Show in diretta che partiranno tra due settimane. Giovedì 18 ottobre su Sky Uno vedremo la fase degli Home Visit e scopriremo i ...