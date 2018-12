Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto a svelare il programma per il 2019 : farà Giro d’Italia o Tour de France? Ipotesi “doppietta”… : C’è grande attesa attorno a Vincenzo Nibali che domani pomeriggio dovrebbe svelare i suoi programmi per la prossima stagione. Lo Squalo attualmente si trova a Hvar (Croazia) dove la sua Bahrain Merida ha incominciato un raduno pre-stagionale che si protrarrà per due settimane. Sulla meravigliosa isola di fronte a Spalato, il siciliano scalderà la gamba in vista di un 2019 che si preannuncia molto intenso e in cui si andrà a caccia del ...

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

European Tour 2018 - il migliore è Francesco Molinari : "E' un grande onore, il coronamento di una stagione speciale. Sono felice di unirmi alla cerchia dei grandi campioni che hanno conquistato questo premio": a parlare è Francesco Molinari, che ha ...

Golf - Francesco Molinari golfista dell’anno dell’European Tour! L’azzurro sarà insignito del Collare d’Oro dal CONI : Il giusto coronamento per una stagione da incorniciare: Francesco Molinari è stato nominato Golfista dell’anno dall’European Tour e sarà anche insignito dal CONI del Collare d’Oro al Merito Sportivo il 19 dicembre, nella stessa cerimonia che vedrà Gian Paolo Montali (dg del Progetto Ryder Cup 2022) premiato con la Palma d’Oro al Merito Tecnico per quanto ottenuto alla guida della Nazionale italiana di volley. Va ricordato che ...

Ciclismo - Geraint Thomas vuole saltare il Giro 2019. Punterà al secondo Tour de France consecutivo? : Il ciclista del Team Sky Geraint Thomas vorrebbe saltare il prossimo Giro d’Italia per provare a vincere nuovamente il Tour de France: con buona pace del “keniano bianco” Chris Froome, il gallese sarebbe intenzionato a chiedere ai vertici della squadra di avere nuovamente i gradi di capitano nella corsa più importante del mondo. Thomas, appena nominato sportivo dell’anno nel suo Paese, sta per iniziare gli allenamenti con ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Obiettivo Milano-Sanremo. Al Tour de France si può puntare alla Maglia Gialla - su Tokyo…” : “Sarei un bugiardo se dicessi di sì, quello che ho fatto nessuno se lo aspettava. Pensavo di migliorare, quello sì”. Nessuno, a partire da Elia Viviani stesso, si sarebbe aspettato una stagione così per quanto riguarda il velocista di Isola della Scala che, passato alla Quick-Step Floors, ha inanellato una serie incredibile di vittorie, spesso e volentieri anche di importanza rilevante. Il passaggio alla squadra belga, che doveva ...

Ciclismo - Fernando Gaviria : “L’obiettivo è il Tour de France. Potrei fare dieci giorni di Giro d’Italia” : Uno dei colpi più importanti per quanto riguarda il ciclomercato 2018. A sorpresa Fernando Gaviria, uno dei più forti velocisti del World Tour, è passato dalla Quick-Step Floors, squadra che l’ha lanciato nelle corse internazionali, alla UAE Emirates. Il colombiano dovrà convivere con un altro sprinter di livello: Alexander Kristoff. Il sudamericano andava però a caccia di nuovi stimoli, come ha spiegato in un’intervista a El ...

Ciclismo - doppio obiettivo per Mikel Landa nel 2019 : “Voglio fare Giro d’Italia e Tour de France” : Nel 2019 Mikel Landa punterà a correre sia il Giro d’Italia che il Tour de France. Il 28enne spagnolo, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, condizionata anche da diversi infortuni, punterà a tornare grande protagonista il prossimo anno. In un’intervista rilasciata ad AS, Landa ha così dichiarato: “Voglio fare il Giro e il Tour. Ne parlerò con Eusebio Unzué e poi vedremo cosa succederà”. Landa ha già provato il doppio impegno sia nel ...

Ciclismo - Fabio Aru verso il Tour de France nel 2019? Percorso più favorevole rispetto al Giro con 60 km a cronometro : Fabio Aru vuole lasciarsi alle spalle una stagione davvero fallimentare, caratterizzata dal ritiro al Giro d’Italia e da una Vuelta di Spagna decisamente sottotono. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha faticato a ingranare nel 2018 e non abbiamo mai visto il suo talento, il corridere capace di indossare la maglia gialla l’anno scorso non è mai riuscito a esprimersi ai suoi livelli e ora deve resettare per farsi trovare pronto nel 2019 ...

Peter Sagan ha vinto lo Shanghai Critérium Tour de France : Sabato 17 novembre si è disputata la seconda edizione dello Shanghai Skoda Critérium Tour de France, l'ultima competizione della stagione ciclistica 2018. La vittoria è andata al tre volte campione del mondo su strada Peter Sagan, davanti all'inglese Geraint Thomas e al nostro Matteo Trentin. Il percorso e l'organizzazione La gara si è disputata su un circuito della lunghezza di tre chilometri, tutto all'interno della città cinese, da riPetere ...

Golf - European Tour 2018 : Danny Willett vince il DP World Tour Championship - Francesco Molinari la Race to Dubai : Il DP World Tour Championship è terminato da pochi minuti, e con esso anche la stagione 2018 dell’European Tour. La vittoria è andata all’inglese Danny Willett, che torna a vincere un torneo a oltre due anni e mezzo dal Masters di Augusta del 2016 con un giro in -4, che gli assicura un totale di 270 colpi (18 sotto il par totale) e una bella gioia. Il suo successo, inoltre, significa in automatico che la Race to Dubai ha un nuovo ...

Golf - European Tour 2018 : Patrick Reed e Danny Willet in testa al DP World Tour Championship. Francesco Molinari ha le mani sulla Race to Dubai : Mancano soltanto 18 buche alla chiusura dello European Tour 2018. Ad un giro dal termine del DP World Tour Championship, ultimo appuntamento della stagione, in testa la coppia formata dallo statunitense Patrick Reed e dall’inglese Danny Willet, a -14 per il torneo. Il campione americano, vincitore dell’Augusta Masters in questa stagione, ha chiuso il proprio giro in 67, con quattro birdie nelle seconde nove buche, mentre il britannico ha ...