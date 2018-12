Tmb Salario | Raggi | L' impianto non riaprirà più

Il Tmb Salario brucia. Ma questi impianti sono solo palliativi alla gestione dei rifiuti : Apprendo con una certa tristezza nel cuore dell’incendio che ha devastato il centro rifiuti sulla Salaria a Roma. Soffro realmente quando vedo come, nella nostra Italia, patria di grandi scienziati, si parla ancora di rifiuti da trattare con inceneritori o, come molti impropriamente li definiscono, “termovalorizzatori”. In questo caso, si parla di un impianto di trattamento meccanico di selezione dei rifiuti, dove viene prodotto il combustibile ...

Tmb Salario : Montanari ascoltata da pm come persona informata dei fatti : Roma – C’e’ anche l’assessora capitolina all’Ambiente di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, tra le persone ascoltate dai pm della Procura di Roma e dai carabinieri che indagano sul rogo al Tmb Salario avvenuto ieri nelle prime ore della mattina. Montanari, che ieri si trovava al Tmb per un sopralluogo subito dopo lo scoppio dell’incendio, e’ stata ascoltata come persona informata sui fatti. L'articolo ...

Rogo Tmb Salario - Arpa Lazio : Pm10 oltre limiti nelle zone vicine : Roma, 12 dic., askanews, - L'inquinamento da polveri sottili della Capitale rilevato dalla centralina di captazione a Villa Ada ha superato i limiti di legge. Lo spiega l'Arpa Lazio nella reLazione ...

Incendio Tmb Salario - Raggi : "Scongiurata emergenza per Natale". Arpa : "Aria più inquinata" : La sindaca: "Cabina di regia al lavoro, abbiamo una serie di soluzioni". Intanto in seguito al rogo di martedì, il valore del Pm10 risulta più alto

Roma - Raggi : Tmb Salario non riaprirà : Roma, 12 dic., askanews, - 'Il Tmb Salario riaprirà? Evidentemente no, l'incendio lo ha reso inutilizzabile ed è sotto sequestro da parte della Procura, quindi tutto il tempo che gli inquirenti ...

Raggi : Tmb Salario inagibile e ormai chiuso - non riaprirà più : Roma – “Il Tmb Salario riaprira’? Evidentemente no, l’incendio lo ha reso inutilizzabile ed e’ sotto sequestro da parte della Procura, quindi tutto il tempo che gli inquirenti riterranno necessario tenerlo chiuso per effettuare gli accertamenti, l’impianto sara’ chiuso”. “È assolutamente antieconomico rimettere in funzione un impianto che nelle nostre previsioni avrebbe funzionato al massimo ...

Rogo al Tmb Salario - la nube mette paura : 'C'è rischio diossina' : Si alza per oltre cento metri e si propaga, complice il vento che soffia da Nord, fino a San Giovanni e oltre. Il nuvolone che fa spavento si diffonde dall'impianto di trattamento meccanico-biologico ...

Rogo al Tmb Salario esito annunciato del totale immobilismo della giunta Raggi sui rifiuti : La colonna di fumo nero che questa mattina all'alba si è levata dal Tmb Salaria e ha Raggiunto un'altezza tale da essere visibile dal centro di Roma, non è solo uno spettacolo incompatibile con la capitale di un paese avanzato. È anche l'esito, annunciato e inevitabile, della totale inerzia della Raggi sul tema dei rifiuti. Nonostante proprio i rifiuti, insieme ai trasporti, fossero uno dei pilastri della rivoluzione ...

Polverini : anche Regione si assuma sue responsabilità su Tmb Salario : Roma – “Ci voleva, purtroppo, un rogo come quello che ha devastato e reso inservibile il TMB del Salario per capire l’importanza di un impianto che quando ho obbligato a funzionare mi ha fatto guadagnare aspre critiche da parte di tutte le opposizioni di allora. Vedo che oggi anche la Sindaca Raggi si lamenta della chiusura forzata di una struttura che non piu’ tardi di qualche settimana fa voleva chiudere in nome di non ...

L’incendio al Tmb Salario e la gestione dei rifiuti a Roma : L’11 dicembre nella capitale è divampato un incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti di via Salaria. Una scheda per sapere quanti rifiuti produce la città e come sono trattati. Leggi

Gava : incendio Tmb Salario classica goccia che fa traboccare vaso pieno : Roma – “L’incendio al TMB di Roma che sta diffondendo in citta’ fumo, odori e timori, e’ la classica goccia che fa traboccare un vaso che era gia’ colmo. Non e’ piu’ accettabile che il ciclo della gestione dei rifiuti continui ad essere una fonte di problemi per Roma quando invece in altre zone d’Italia e’ addirittura una risorsa ed una fonte di posti di lavoro”. “Impianti ...