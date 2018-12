Blastingnews

: Sardegna, cade dal cassone dell'Ape e muore: il conducente era ubriaco - Ventogal : Sardegna, cade dal cassone dell'Ape e muore: il conducente era ubriaco - Sardegna_Live : Iglesias. Assolto Comandante di Polizia Penitenziaria, cade ogni ombra sul Commissario Gesuela Pullara Il Commissa… - Sardegna24ore : Pino cade sulla carreggiata della 131 dnc. Nessun ferito tra Nuoro e Siniscola -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)Una tragica fatalità durante un tranquillo pomeriggio tra amici. Erano in tre sulla motocarrozzella Ape, mentre la scorsa sera percorrevano via Umberto, a Illorai, piccolo paese in provincia di Sassari, in. Due amici erano all'internoa cabina di guida (il guidatore 37enne è risultato positivo all'alcol test ed è stato arrestato), mentre la vittima, Nicola Mussone, 43 anni, operaio di Illorai, si trovava neldel mezzo a tre ruote....