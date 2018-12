Salvini piccona anni di diplomazia italiana in Medio Oriente E con Netanyahu stringe un

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) A Gerusalemme è sbocciato un amore (politico): quello tra Benjamine Matteo. Un amore rafforzato dall'uscita di ieri del vicepremier italiano su Hezbollah: "Sono terroristi islamici". Considerazione che nell'entourage del primo ministro israeliano ha una postilla mica da poco. Perché almeno dal 2008 a oggi, Israele è convinto che se i "terroristi islamici" di Hassan Nasrallah possono costruire tunnel e riarmarsi è anche grazie all'arrendevolezza dei caschi blu dell'Unifil, la missione delle Nazioni Unite nel Sud del Libano, al confine con lo Stato ebraico, a guidaha "sdoganato", ma non a "costo zero". Perché quello che ha preso forma in questi due giorni di visita del vicepremier italiano in Israele, non è il "patto anti-Hezbollah", ma un "patto anti-Unifil"."L'Unifil deve impedire agli Hezbollah ...