Roma | accoltellato sul bus a via del Tritone | ' Non voleva farmi scendere e mi ha colpito'

Roma : lite alla fermata del bus - uomo accoltellato alla testa : Roma – A Roma un 30enne e’ stato accoltellato alla nuca, in piazza San Claudio, alla fermata dell’autobus, da un altro uomo , attualmente ricercato. È successo intorno alle 10. Il ferito, trasportato in codice giallo all’ospedale Santo Spirito, ha riferito che l’aggressore lo avrebbe colpito al termine di una discussione nata sul bus. Indaga la Polizia. L'articolo Roma : lite alla fermata del bus, uomo accoltellato ...

E' caos a Roma. dopo il crollo di una scala mobile nella metro che ha provocato decine di feriti, un tifoso russo è rimasto accoltellato e due contusi in scontri tra le tifoserie del Cska di Mosca e della Roma nei pressi del ponte Duca d'Aosta, vicino allo stadio olimpico. Le forze dell'ordine hanno fatto anche uso di idranti.