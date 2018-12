Inter | domani il CdA per l’ingresso in società di Marotta

Nuove crepe sul fronte Interno mentre c'è attesa per l'incontro di domani Conte Juncker : Di Maio chiede conto a Salvini sui soldi della Lega e si dice certo che non minimizzerà la vicenda. 'Non minimizzo, sono assolutamente sereno' è la risposta del ministro dell'interno in visita in ...

Inter - Spalletti : "Domani la partita più importante. Barcellona? Società professionale" : Il tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter-Psv: "Non dobbiamo pensare al Barcellona, ma a vincere la nostra partita"

Domani in edicola una Gazzettona : tutto su Juventus-Inter : Ronaldo e Del Piero, Allegri e Spalletti, Giletti e Severgnini, i fratelli Molinari: sono soltanto alcuni dei grandi protagonisti che troverete in edicola Domani. Già, perché Domani non sarà una ...

Cities for Tomorrow - dal clima ai trasporti : domani l’Intervento di Stefano Boeri : domani venerdì 7 dicembre alle 11:45 ora locale l’architetto Stefano Boeri interverrà a New Orleans al Forum “Cities for Tomorrow” promosso dal New York Times. Il Forum riunisce politici, sindaci, imprenditori, manager, studiosi e giornalisti per anticipare e confrontare le grandi sfide che le città del mondo dovranno affrontare nei prossimi anni; a partire dagli effetti del cambiamento climatico, dall’innovazione nei trasporti urbani e dal ...

sperimentazioni diagnostiche e Interventi conservazione beni culturali in umbria - domani conferenza stampa a palazzo donini : Esperienze e proposte per una politica di prevenzione 2018", Laboratorio di Diagnostica per i beni culturali, a cura di Pio Baldi; "Dal recupero delle opere d'arte alla ricostruzione del contesto , ...

Juventus - domenica di riposo per i bianconeri : da domani si pensa alla gara contro l'Inter : Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi una domenica di riposo. I bianconeri ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora di relax e si stanno ricaricando in vista delle prossime importanti partite. Da domani, però, la Juventus tornerà in campo e inizierà a mettere nel mirino la partita contro l'Inter. Massimiliano Allegri avrà l'Intera settimana a disposizione per poter decidere chi ...

Juventus-Inter - parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti : parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Inter: ecco tutte le informazioni. L'articolo Juventus-Inter, parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Conte atterrato a Buenos Aires. Domani il summit Internazionale - : "Appena arrivato a Buenos Aires dove, a partire da Domani, sarò impegnato con il G20, il summit internazionale che vede coinvolti i venti Paesi più industrializzati al mondo". Lo ha scritto il premier Giuseppe Conte in un post su Facebook. "I temi principali di quest'anno sono particolarmente interessanti: il lavoro del Domani, le infrastrutture per …

Gori - Interruzione idrica in 5 comuni della provincia di Napoli oggi e domani : L'azienda che amministra e gestisce il sistema integrato dell'approvvigionamento idrico nella regione Campania, la G.O.R.I. s.p.a. (acronimo di Gestione Ottimale delle Risorse Idriche), ha comunicato la temporanea interruzione della fornitura d'acqua in alcuni comuni della Città Metropolitana di Napoli, tra cui: Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli, Visciano, Gragnano e Santa Maria la Carità. Guasti improvvisi verificatisi sulla condotta ...

Tottenham - Pochettino : 'Inter? Che delusione l'andata - noi siamo stati migliori! Domani...' : Mauricio Pochettino , allenatore del Tottenham , parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida all' Inter in Champions League: 'Non c'è scelta: bisogna vincere. Vogliamo replicare qunato fatto con il Chelsea: se mettiamo la stessa intensità, possiamo centrare il ...

Domani sciopero di medici e anestesisti : a rischio decine di migliaia di Interventi e visite : Centotrentacinquemila medici, anestesisti, veterinari e dirigenti sanitari potrebbero incrociare le braccia Domani per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, la riduzione dell'eccessivo carico di lavoro e il finanziamento di almeno 3mila nuovi contratti di formazione specialistica.Continua a leggere

Oroscopo di domani 22 novembre : novità Interessanti per il Leone : L'Oroscopo di domani 22 novembre porta in primo piano l'andamento messo in preventivo per la giornata di giovedì. In evidenza quest'oggi le nuove previsioni astrali riguardanti i settori dell'amore e del lavoro, ovviamente impostate sulla prima sestina dello zodiaco. Pronti allora a scoprire quali saranno i segni più fortunati del giorno? A gongolare, diciamolo subito, saranno solamente in tre: Toro, Gemelli e Leone. Invece, ad avere un periodo ...

Conflitto d’Interessi - Salvini : “Non è una mia priorità”. E parla di calcio giovanile : “Domani incontro rappresentante arbitri” : “La legge sul Conflitto d’interessi? Non è una mia priorità“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, secondo cui è più importante porre un freno alle aggressioni che subiscono gli arbitri di calcio giovanile e categorie minori: “È una questione di legalità”. L'articolo Conflitto d’interessi, Salvini: “Non è una mia priorità”. E parla di calcio giovanile: “Domani incontro ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Maltempo : allerta rossa da stasera e per l'Intera giornata di domani : allerta meteo rossa da stasera, 2 novembre, e per l'intera giornata di sabato 3 novembre. Il dipartimento regionale della protezione civile ha aggiornato il bollettino meteo ed emesso un nuovo avviso ...