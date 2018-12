Freddo in Alto Adige | temperature scese fino a -21 gradi in quota

agi

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Prima importante ondata dipolare della stagione invernale sull'. Nella notte la colonnina di mercurio è scesaa -21, valore registrato ai 3.399 metri dell'anticima di Cima Libera in Val Ridanna ai confini con l'Austria.Sui rilievi i valori delleprecedute da segno negativo sono tutti in doppia cifra tra i -12 e i -20. Basseanche a fondovalle. La città più fredda è Brunico con -9seguita da Vipiteno con -8, Bressanone con -5 e Bolzano (0).Nei paesi di montagna di Solda, Plan in Passiria e San Giacomo in Val di Vizze la temperatura è di -14