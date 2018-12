Fedez non ne può più | messaggio contro gli hater e sfogo su Sfera Ebbasta

SFERA EBBASTA - Fedez LO DIFENDE/ 'Un artista di Serie A non può andare in un posto del genere' : SFERA EBBASTA responsabile della tragedia di Ancona? FEDEZ lo DIFENDE: 'un artista di Serie A non può cantare in un posto del genere'.

Fedez sulla tragedia al concerto di Sfera Ebbasta : “Non ha colpe ma non ci doveva andare” : Fedez commenta la tragedia che si è consumata in occasione del concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo (Ancona): 6 morti e un centinaio di feriti a causa del panico che ha scatenato uno spray al peperoncino utilizzato da uno degli spettatori. Il rapper è stato intervistato da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano e ha espresso il suo punto di vista su quanto avvenuto in occasione di un evento di musica che avrebbe dovuto unire, non ...

Ultimo : «Canterò per le vittime di Ancona». Fedez : «Ma Sfera non doveva esibirsi lì» : Daniele Pongetti, 16 anniAsia Nasoni, 14 anniBenedetta Vitali, 15 anniMattia Orlandi, 15 anniEleonora Girolimini, 39 anniEmma Fabini, 14 anniLa tragedia di Corinaldo non ha lasciato indifferente il mondo della musica. Dopo che sei persone (cinque delle quali giovanissime) sono morte nella discoteca Lanterna Azzurra, molti colleghi di Sfera Ebbasta – il cantante che proprio venerdì sera avrebbe dovuto esibirsi nel locale in provincia di ...

Fedez su Corinaldo : "Sferaebbasta non ha colpa. Certi eventi sono in mano a pr adolescenti e gestori poco professionali" : Non si può morire per un concerto: ecco il messaggio lanciato dal rapper Fedez dalle pagine de Il Fatto Quotidiano, a cui ha rilasciato un'intervista per dire la sua sulla tragedia del concerto di Sferaebbasta. L' evento è avvenuto lo scorso fine settimana in una discoteca di Corinaldo, nell'anconetano, dove sei persone sono morte schiacciate dalla calca mentre tentavano di fuggire dal locale, probabilmente dopo che qualcuno aveva ...

Lodo Guenzi : "Fedez e Agnelli via da X-Factor? Anch'io devo decidere. Gli attacchi di Asia Argento? Non è facile che io mi offenda" : Dopo l'addio annunciato di Manuel Agnelli e quello (per adesso vociferato) di Fedez, X-Factor rischia di perdere anche Lodo Guenzi. Il giudice, che ha sostituito in corsa Asia Argento, ha parlato del suo futuro in un'intervista di Chiara Maffioletti sulle pagine del Corriere della Sera. [Quella di Fedez e Agnelli] È una scelta che rispetto e capisco. Non credo che potrei fare il giudice per chissà quanto e non so se voglio essere ...

Fedez : “Qui sembra il villaggio di Babbo Natale mentre io avevo chiesto solo il presepe con i Power Rangers. Non conto nulla io” : “Chiara oggi ha deciso di far diventare casa nostra il villaggio di Babbo Natale e siamo tutti euforici qui. Euforicissimi” dice Fedez ironico in un’Istagram story in cui mostra diverse persone al lavoro per aggiungere nuovi addobbi nell’attico dove vive con la moglie Chiara Ferragni. Accanto a lui il figlio Leone, che fa strane smorfie e, come il padre, sembra tutt’altro che entusiasta del trambusto che c’è ...

Fedez rivela nuovi dettagli sulla litigata con J-Ax : 'Ho scoperto cose non piacevoli' : In occasione di un evento organizzato da Vanity Fair Fedez è tornato a parlare del suo rapporto con J-Ax e di quello che è successo nei mesi scorsi, al punto che i due hanno preso due strade differenti, non soltanto dal punto di vista lavorativo ma anche umano. Dopo il grandioso concerto evento che hanno tenuto a San Siro, ecco che la strada professionale di Fedez e quella di J-Ax si è definitivamente interrotta e in queste ore il rapper ha ...

