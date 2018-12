Cosa ci ha lasciato Lazio-Sampdoria

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)è terminata più o meno da più di 94 ore, eppure si continua a parlare di ciò che si è visto. Già, perchè ribaltare un risultato al 90° e poi ritrovarsi al punto di partenza quando sembrava ormai fatta è una bella botta psicologica, forse più per i tifosi che per i giocatori stessi. Quelladi domenica infatti, è stata una partita che hadietro di se più dubbi che certezze.Thomas, mafai?L’estremo difensore laziale non si èscappare un polemico post sul suo profilo Instagram, in cui si riferiva ai tifosi che hanno iniziato a criticarlo, con un “bla bla bla” molto simbolico. Ovviamente la tifoseria, che prima era divisa tra chi difendeva a spada tratta il portiere albanese, e chi invece lo criticava, si è subito schierata.Tornare alla vittoriaAldilà di tutto, questa partita ci haun dato di fatto: bisogna tornare a ...