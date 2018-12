13 dicembre | si festeggia Santa Lucia | tutto quello che dovete sapere sulla notte più

8 dicembre : in questo giorno gli antichi romani festeggiavano il dio Tevere : L’8 dicembre è una festività particolarmente sentita dal mondo cristiano: in questo giorno si celebra il concepimento senza peccato della Vergine Maria. Ma si tratta di un giorno molto particolare anche nel calendario pagano: oggi, infatti, gli antichi romani festeggiavano il temutissimo dio del fiume Tevere , Tiberio.Continua a leggere

Barberino di Mugello - il 31 dicembre festeggiamenti dell'Ultimo dell'Anno in Piazza Cavour : È stato definito il programma per il Capodanno 2019 a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. ll ricco cartellone di eventi per l'Ultimo dell'Anno prevede varie iniziative che prenderanno il via all'inizio dell'Ultimo quarto della giornata e troveranno il loro culmine nel Veglione di San Silvestro in Piazza Cavour. Prima di Mezzanotte la serata si svolgerà con la musica degli Abba Dream, tribute band del famoso gruppo svedese degli Abba; ...